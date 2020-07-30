К минскому парку Дружбы народов едет колонна автозаков. Вечером - большой разрешенный митинг кандидата Тихановской

Источник материала: Tut.by

В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным. Готовится к мероприятию и милиция: с утра на территории устанавливают металлические заборы, а к месту стягивают автозаки.

Что за митинг и где он пройдет

Парк Дружбы народов — одна из площадок в Минске, где кандидаты в президенты Беларуси могут проводить свои пикеты. Мы уже рассказывали, что все разрешенные точки — далеко не в центре , в границах второго кольца, а то и далеко за ним.

Сегодня вечером в парке Дружбы народов пройдет митинг Светланы Тихановской, он разрешенный, начало в 18.00.

Там выступит сама кандидат в президенты, а также ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Кроме того, будут музыканты и шоумены: группы Litesound, B: N, блогер Лера Яскевич, а также бывший ведущий нескольких проектов на ОНТ Артемис Ахпаш.

Милиция «ради безопасности» ставит ограждения, еще на место едут автозаки

Массовые мероприятия разрешены в южной части парка Дружбы народов, в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой.

Днем четверга силовики стали стягивать туда технику. Улицы на подъездах к парку теперь выглядят вот так.

Еще с утра на зеленой зоне рядом с парком появились металлические ограждения — к таким привыкли, их обычно ставят на городских праздниках.

Солдаты установили ограду, ориентируясь на круговую пешеходную дорогу на участке парка, выделенном под митинги.









Напомним, сегодня с кандидатами в президенты в ЦИК встречался госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Он рассказал, что меры безопасности на массовых мероприятиях заметно усилят.

— Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется, — сказала после встречи журналистам Светлана Тихановская. — Единственное — будут усилены меры по безопасности людей. Будут установлены металлоискатели, будет оцепление. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство.





Что именно будет делать милиция и что нельзя проносить на пикет

Позже на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась информация , как именно милиция будет охранять общественный порядок на агитационном пикете.

Для безопасности место события огородят турникетами, пройти внутрь можно будет через контрольно-пропускные пункты со стационарными и ручными металлодетекторами. В пунктах пропуска будет производиться видеодокументирование, сообщает милиция.





ГУВД напоминает, что на массовых мероприятиях запрещается:

иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью;

проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также другие напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 литра;

проносить крупногабаритные вещи;

препятствовать работе сотрудников милиции.





К местам массовых мероприятий не допустят людей в состоянии опьянения, а также тех, у кого при себе запрещенные предметы — их перечень будет на информационных стендах возле каждого КПП.

Особое внимание будет уделяться дорожной безопасности рядом с местом митинга и на прилегающих улицах.

Дополнительно правоохранители просят проявлять разумную бдительность: сообщать милиции о подозрительных лицах и предметах без присмотра.

ГУВД просит минчан и гостей города с пониманием отнестись к таким мерам и соблюдать правила безопасного поведения.



