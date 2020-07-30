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К минскому парку Дружбы народов едет колонна автозаков. Вечером - большой разрешенный митинг кандидата Тихановской

30.07.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным. Готовится к мероприятию и милиция: с утра на территории устанавливают металлические заборы, а к месту стягивают автозаки.

Что за митинг и где он пройдет

Парк Дружбы народов — одна из площадок в Минске, где кандидаты в президенты Беларуси могут проводить свои пикеты. Мы уже рассказывали, что все разрешенные точки — далеко не в центре, в границах второго кольца, а то и далеко за ним.

Сегодня вечером в парке Дружбы народов пройдет митинг Светланы Тихановской, он разрешенный, начало в 18.00.

Там выступит сама кандидат в президенты, а также ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Кроме того, будут музыканты и шоумены: группы Litesound, B: N, блогер Лера Яскевич, а также бывший ведущий нескольких проектов на ОНТ Артемис Ахпаш.

Милиция «ради безопасности» ставит ограждения, еще на место едут автозаки

Массовые мероприятия разрешены в южной части парка Дружбы народов, в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой.

Днем четверга силовики стали стягивать туда технику. Улицы на подъездах к парку теперь выглядят вот так.

Еще с утра на зеленой зоне рядом с парком появились металлические ограждения — к таким привыкли, их обычно ставят на городских праздниках.

Солдаты установили ограду, ориентируясь на круговую пешеходную дорогу на участке парка, выделенном под митинги.



Напомним, сегодня с кандидатами в президенты в ЦИК встречался госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Он рассказал, что меры безопасности на массовых мероприятиях заметно усилят.

— Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется, — сказала после встречи журналистам Светлана Тихановская. — Единственное — будут усилены меры по безопасности людей. Будут установлены металлоискатели, будет оцепление. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство.


Что именно будет делать милиция и что нельзя проносить на пикет

Позже на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась информация, как именно милиция будет охранять общественный порядок на агитационном пикете.

Для безопасности место события огородят турникетами, пройти внутрь можно будет через контрольно-пропускные пункты со стационарными и ручными металлодетекторами. В пунктах пропуска будет производиться видеодокументирование, сообщает милиция.


ГУВД напоминает, что на массовых мероприятиях запрещается:

  • иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью;
  • проносить алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, а также другие напитки, за исключением безалкогольных прохладительных напитков в прозрачной пластиковой таре емкостью не более 0,5 литра;
  • проносить крупногабаритные вещи;
  • препятствовать работе сотрудников милиции.


К местам массовых мероприятий не допустят людей в состоянии опьянения, а также тех, у кого при себе запрещенные предметы — их перечень будет на информационных стендах возле каждого КПП.

Особое внимание будет уделяться дорожной безопасности рядом с местом митинга и на прилегающих улицах.

Дополнительно правоохранители просят проявлять разумную бдительность: сообщать милиции о подозрительных лицах и предметах без присмотра.

ГУВД просит минчан и гостей города с пониманием отнестись к таким мерам и соблюдать правила безопасного поведения.


 
Теги: Минск
 
 
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В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным....
 
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