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К минскому парку Дружбы народов едет колонна автозаков. Вечером - большой разрешенный митинг кандидата Тихановской
30.07.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным. Готовится к мероприятию и милиция: с утра на территории устанавливают металлические заборы, а к месту стягивают автозаки.
Что за митинг и где он пройдет
Парк Дружбы народов — одна из площадок в Минске, где кандидаты в президенты Беларуси могут проводить свои пикеты. Мы уже рассказывали, что все разрешенные точки — далеко
Сегодня вечером в парке Дружбы народов пройдет митинг Светланы Тихановской, он разрешенный, начало в 18.00.
Там выступит сама кандидат в президенты, а также ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Кроме того, будут музыканты и шоумены: группы Litesound, B: N, блогер Лера Яскевич, а также бывший ведущий нескольких проектов на ОНТ Артемис Ахпаш.
Милиция «ради безопасности» ставит ограждения, еще на место едут автозаки
Массовые мероприятия разрешены в южной части парка Дружбы народов, в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой.
Днем четверга силовики стали стягивать туда технику. Улицы на подъездах к парку теперь выглядят вот так.
Еще с утра на зеленой зоне рядом с парком появились металлические ограждения — к таким привыкли, их обычно ставят на городских праздниках.
Солдаты установили ограду, ориентируясь на круговую пешеходную дорогу на участке парка, выделенном под митинги.
Напомним, сегодня с кандидатами в президенты в ЦИК
— Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется, — сказала после встречи журналистам Светлана Тихановская. — Единственное — будут усилены меры по безопасности людей. Будут установлены металлоискатели, будет оцепление. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство.
Что именно будет делать милиция и что нельзя проносить на пикет
Позже на сайте ГУВД Мингорисполкома появилась
Для безопасности место события огородят турникетами, пройти внутрь можно будет через контрольно-пропускные пункты со стационарными и ручными металлодетекторами. В пунктах пропуска будет производиться видеодокументирование, сообщает милиция.
ГУВД напоминает, что на массовых мероприятиях запрещается:
К местам массовых мероприятий не допустят людей в состоянии опьянения, а также тех, у кого при себе запрещенные предметы — их перечень будет на информационных стендах возле каждого КПП.
Особое внимание будет уделяться дорожной безопасности рядом с местом митинга и на прилегающих улицах.
Дополнительно правоохранители просят проявлять разумную бдительность: сообщать милиции о подозрительных лицах и предметах без присмотра.
ГУВД просит минчан и гостей города с пониманием отнестись к таким мерам и соблюдать правила безопасного поведения.
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К минскому парку Дружбы народов едет колонна автозаков. Вечером - большой разрешенный митинг кандидата Тихановской
В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным....
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