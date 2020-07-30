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Привозил клиентам на автобусе. В Витебске мужчина заставлял свою девушку-инвалида заниматься проституцией

30.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией, сообщает УВД.


Скриншот видео МВД

Ранее судимый житель Витебска познакомился с 20-летней девушкой, жил с ней и уговорил заниматься проституцией. Девушка — инвалид первой группы.

Клиентов он искал в социальных сетях.


Скриншот видео МВД

Девушку, которая не могла сама передвигаться, он привозил клиентам на общественном транспорте.

Во время очередного заказа его задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией.
 
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