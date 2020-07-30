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Привозил клиентам на автобусе. В Витебске мужчина заставлял свою девушку-инвалида заниматься проституцией
30.07.2020 13:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией, сообщает УВД.
Ранее судимый житель Витебска познакомился с 20-летней девушкой, жил с ней и уговорил заниматься проституцией. Девушка — инвалид первой группы.
Клиентов он искал в социальных сетях.
Девушку, которая не могла сама передвигаться, он привозил клиентам на общественном транспорте.
Во время очередного заказа его задержали с поличным.
Возбуждено уголовное дело.
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Привозил клиентам на автобусе. В Витебске мужчина заставлял свою девушку-инвалида заниматься проституцией
Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией.
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