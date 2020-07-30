Привозил клиентам на автобусе. В Витебске мужчина заставлял свою девушку-инвалида заниматься проституцией

Источник материала: Tut.by

Вечером 29 июля в Витебске задержали 25-летнего местного жителя, который принудил свою сожительницу с ограниченными возможностями заниматься проституцией, сообщает УВД.



Скриншот видео МВД

Ранее судимый житель Витебска познакомился с 20-летней девушкой, жил с ней и уговорил заниматься проституцией. Девушка — инвалид первой группы.

Клиентов он искал в социальных сетях.



Скриншот видео МВД

Девушку, которая не могла сама передвигаться, он привозил клиентам на общественном транспорте.

Во время очередного заказа его задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело.