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Федор Повный: Нужно слушать не столько слова, сколько смотреть на дела. Это критерий правды
30.07.2020 15:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПротоиерей Федор Повный, настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых о ситуации в Беларуси.
"Правда та, что служит Богу. Она всегда одухотворена Духом Святым. Нужно слушать не столько слова, сколько смотреть на дела. Это единственный критерий правды. Если человек пришел с миром, он прав. Если пришел сеять мятеж, то все его красивые слова - ложь. Если он называет стража порядка, который приносил присягу служить Отечеству, фашистом, то кто он сам и кому он служит. Сегодня перед нами поставлен не выбор программы развития, но выбор быть или не быть нашему народу. Таково геополитическое положение Беларуси, что нашим людям каждый раз приходится решать: быть или иметь, но не быть. Задумайтесь над этими словами. Каждый человек понимает, что важна преемственность, чтобы развиваться дальше. Если нас убеждают, что все до этого было плохо, ну прям совсем плохо и плохо все, есть очень серьезный повод задуматься над правдивостью этих слов".
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Протоиерей Федор Повный, настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых о ситуации в Беларуси. "Правда та, что служит Богу. Она всегда одухотворена Духом...
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