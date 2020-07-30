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Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза
30.07.2020 18:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосетителям предложат продегустировать ароматное варенье из лесных ягод, туристов угостят медом, блинами, кулинарными изделиями из дичи, чаем на травах. Желающие смогут приобрести на ярмарке понравившиеся лакомства и узнать рецепты их приготовления. Развлекать гостей будут творческие коллективы.
День варенья в пуще организуют уже во второй раз. Вкусный праздник планируется сделать традиционным.
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Посетителям предложат продегустировать ароматное варенье из лесных ягод, туристов угостят медом, блинами, кулинарными изделиями из дичи, чаем на травах. Желающие...
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