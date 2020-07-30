Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник варенья устраивают 1 августа в поместье белорусского Деда Мороза Посетителям предложат продегустировать ароматное варенье из лесных ягод, туристов угостят медом, блинами, кулинарными изделиями из дичи, чаем на травах. Желающие...

Посетителям предложат продегустировать ароматное варенье из лесных ягод, туристов угостят медом, блинами, кулинарными изделиями из дичи, чаем на травах. Желающие смогут приобрести на ярмарке понравившиеся лакомства и узнать рецепты их приготовления. Развлекать гостей будут творческие коллективы.День варенья в пуще организуют уже во второй раз. Вкусный праздник планируется сделать традиционным.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите