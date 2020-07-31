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МАРТ отметил позитивные тенденции на рынке торговли в 2020 году

31.07.2020 10:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За первое полугодие розничный товарооборот в Беларуси вырос до 25 миллиардов рублей. Покупают больше, чем в прошлом году. МАРТ как регулятор отмечает: отрасль сработала в достаточно позитивном ключе.  Ценовая ситуация на рынке  стабильна, большой выбор товара, активная маркетинговая политика торговых сетей: много акций, распродаж. Количество магазинов превышает 120 000 единиц. 

На высоком ли уровне обеспеченность покупателей торговыми площадями, узнавала Светлана Лукьянюк. Помимо стационарной торговли и площадей под нее, где на 800 квадратных метров тысяча человек, растет и число интернет-магазинов в Беларуси.  С начала года плюс 6,5 %. Всего их в реестре более чем 24 000. За последние пять лет точек с продажами онлайн стало наполовину больше от нынешнего количества. Причем большинство занимается именно розницей. Здесь впору напомнить, что в интернет-магазинах нельзя продавать никакой алкоголь, БАДы, лекарства, пиротехнику, сигареты, жидкости для электронных систем курения, ювелирные изделия, монеты из драгметаллов.

Скоропортящиеся продукты и спортивное питание можно продавать через интернет, если у продавца есть торговый объект, где продают и хранят такую продукцию, а также если продавец и есть изготовитель такой продукции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует рост розничного товарооборота в этом году на 2 %. За первое полугодие наибольшим спросом пользовались именно продовольственные магазины, в промтоварные реже заходили покупатели. Пандемия внесла корректировки в спрос. Но сейчас рынок выравнивается, нет ценовых перекосов и дефицитов. 

 

Прибавляет и торговля на селе


Число автомагазинов в первом полугодии увеличилось на 12 %. Всего их более 1 150. Торговая площадь магазинов за кольцевой приросла почти на 4,5 %, это почти 730 000 квадратных метров. Там, где нет стационарных магазинов, на помощь приходит выездная торговля. Услугами автолавок Белкоопсоюза в Беларуси пользуются жители 15 000 деревень. Там и приемо-заготовительные пункты, куда местные жители сдают ягоды, грибы, вторсырье. К тому же к госпродажам подтягиваются частники. Так у покупателей появляется выбор и по цене, и по ассортименту. 

 
 
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За первое полугодие розничный товарооборот в Беларуси вырос до 25 миллиардов рублей. Покупают больше, чем в прошлом году. МАРТ как регулятор отмечает: отрасль...
 
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