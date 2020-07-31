Бывшему председателю Пуховичского райисполкома вынесли приговор и взяли под стражу в зале суда

Источник материала: Tut.by

Коллегия по уголовным делам Минского областного суда в пятницу, 31 июля, приговорила бывшего председателя Пуховичского райисполкома Сергея Ленковца к семи годам лишения свободы, сообщает Sputnik .



Сергей Ленковец. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обвиняемый находился под домашним арестом, в зале суда после оглашения приговора его взяли под стражу и надели наручники.

По решению суда Ленковец признан виновным в получении взятки повторно в крупном размере в связи с занимаемым положением, ему назначено семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и запретом занимать ответственные должности в течение пяти лет.

Второй обвиняемый по делу — генеральный директор ЗАО «Пуховичский агропродукт» Иван Гумовский — признан виновным в даче взятки повторно и приговорен к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



Иван Гумовский.Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Судом к обоим применена амнистия: им сокращены сроки на год. Кроме того суд, зачел в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом Ленковца и под залогом — Гумовского.

Оба обвиняемых были задержаны в конце октября 2018 года, почти девять месяцев находились под стражей, потом адвокаты добились изменения им меры пресечения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Сергей Ленковец почти три года возглавлял Пуховичский райисполком. До этого шесть лет был председателем Березинского райисполкома. После окончания Белорусской государственной сельскохозяйственной академии четыре года работал главным зоотехником в колхозе «Свислочь» (теперь ОАО «Голоцк», Пуховичский район). С 2003 по 2009 годы был руководителем хозяйства.

По версии следствия, Ленковец, будучи председателем Пуховичского райисполкома, систематически получал взятки за то, что отдавал указания руководителям сельхозпредприятий района проводить оплату за поставленную продукцию, погашать задолженность перед коммерческими структурами, подконтрольными Ивану Гумовскому.

Гумовский — довольно известный предприниматель. Первое его предприятие было создано более 25 лет назад. Теперь это холдинг, в состав которого входят «Пуховичиторг» (сеть магазинов), «Пуховичимясопродукт», «Пуховичиагрострой», свинокомплекс «Пуховичи», колхоз «Шершуны-Агро», туристический комплекс «Дукорский маёнтак», компания «БелИнАвто».