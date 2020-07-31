В Барановичах внезапно стали разбирать сцену в парке, где в воскресенье будет выступать Тихановская

Источник материала: Tut.by

Рабочие начали демонтировать конструкцию в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Барановичах утром 31 июля, сообщает местное издание Intex-press.





Почему убирают сцену, простоявшую там много лет, неизвестно. По словам работников «Барановичиремстроя», которые ее демонтируют, «им поступил приказ руководства». Вывезут ее на какое-то время или навсегда, они не знают.





В отделе культуры Барановичского горисполкома по этому вопросу сказали обращаться в «Барановичиремстрой» — ведь «парк относится к нему». Но там получить оперативный комментарий Intex-press не удалось.





Как сообщалось ранее, 2 августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ планирует провести пикет кандидат в президенты Светлана Тихановская.

По словам Тамары Потоцкой, доверенного лица Тихановской в Барановичах, она намерена поехать в Барановичский горисполком, чтобы узнать, почему накануне приезда кандидата сцену начали разбирать.





Она предполагает, что теперь, когда до мероприятия осталось совсем мало времени, вопрос со сценой им придется решать самостоятельно.

— Аппаратуру они привезут свою. А вот что делать со сценой… Наверное, придется самим что-нибудь быстро мастерить, — говорит Тамара Потоцкая.