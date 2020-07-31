ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Барановичах внезапно стали разбирать сцену в парке, где в воскресенье будет выступать Тихановская

31.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рабочие начали демонтировать конструкцию в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Барановичах утром 31 июля, сообщает местное издание Intex-press.


Почему убирают сцену, простоявшую там много лет, неизвестно. По словам работников «Барановичиремстроя», которые ее демонтируют, «им поступил приказ руководства». Вывезут ее на какое-то время или навсегда, они не знают.


В отделе культуры Барановичского горисполкома по этому вопросу сказали обращаться в «Барановичиремстрой» — ведь «парк относится к нему». Но там получить оперативный комментарий Intex-press не удалось.


Как сообщалось ранее, 2 августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ планирует провести пикет кандидат в президенты Светлана Тихановская.

По словам Тамары Потоцкой, доверенного лица Тихановской в Барановичах, она намерена поехать в Барановичский горисполком, чтобы узнать, почему накануне приезда кандидата сцену начали разбирать.


Она предполагает, что теперь, когда до мероприятия осталось совсем мало времени, вопрос со сценой им придется решать самостоятельно.

— Аппаратуру они привезут свою. А вот что делать со сценой… Наверное, придется самим что-нибудь быстро мастерить, — говорит Тамара Потоцкая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему убирают сцену, простоявшую там много лет, неизвестно. По словам работников «Барановичиремстроя», которые ее демонтируют, «им поступил приказ руководства».
 
Новости дня
Новости общества
 
Главная задача - сохранить страну, независимость, суверенитет и экономику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика