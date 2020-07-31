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В Барановичах внезапно стали разбирать сцену в парке, где в воскресенье будет выступать Тихановская
31.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочие начали демонтировать конструкцию в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Барановичах утром 31 июля,
Почему убирают сцену, простоявшую там много лет, неизвестно. По словам работников «Барановичиремстроя», которые ее демонтируют, «им поступил приказ руководства». Вывезут ее на какое-то время или навсегда, они не знают.
В отделе культуры Барановичского горисполкома по этому вопросу сказали обращаться в «Барановичиремстрой» — ведь «парк относится к нему». Но там получить оперативный комментарий Intex-press не удалось.
Как сообщалось ранее, 2 августа в парке имени 30-летия ВЛКСМ планирует провести пикет кандидат в президенты Светлана Тихановская.
По словам Тамары Потоцкой, доверенного лица Тихановской в Барановичах, она намерена поехать в Барановичский горисполком, чтобы узнать, почему накануне приезда кандидата сцену начали разбирать.
Она предполагает, что теперь, когда до мероприятия осталось совсем мало времени, вопрос со сценой им придется решать самостоятельно.
— Аппаратуру они привезут свою. А вот что делать со сценой… Наверное, придется самим что-нибудь быстро мастерить, — говорит Тамара Потоцкая.
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Почему убирают сцену, простоявшую там много лет, неизвестно. По словам работников «Барановичиремстроя», которые ее демонтируют, «им поступил приказ руководства».
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