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Главная задача - сохранить страну, независимость, суверенитет и экономику
31.07.2020 13:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДекан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы "
"В этой сложной геополитической ситуации, какая задача главная? Сохранить страну, независимость, суверенитет и в экономике. Даже где-то порой и воспользоваться этой ситуацией. Там же крупные акулы капитала в классическом понимании. Но ты с ними не договоришься, если ты будешь сдавать национальные позиции. Там должен быть сильный лидер, которому доверяют, который гарантирует вот эту стабильность".
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Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в эфире программы "Понятная политика. Плюс" отметил: "В этой сложной геополитической ситуации,...
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