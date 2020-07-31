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Главная задача - сохранить страну, независимость, суверенитет и экономику

31.07.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в  эфире программы "Понятная политика. Плюс"  отметил: 

"В этой сложной геополитической ситуации, какая задача главная? Сохранить страну, независимость, суверенитет и в экономике. Даже где-то порой и воспользоваться этой ситуацией. Там же крупные акулы капитала в классическом понимании. Но ты с ними не договоришься, если ты будешь сдавать национальные позиции. Там должен быть сильный лидер, которому доверяют, который гарантирует вот эту стабильность".
Если мы допустим падение в 90-е годы - будущего у страны уже не будет, - уверен политолог Алексей Дзермант.

 
 
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Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в  эфире программы "Понятная политика. Плюс"  отметил:  "В этой сложной геополитической ситуации,...
 
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