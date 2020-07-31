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В Лиде на площади, где вечером должен пройти митинг Тихановской, начали перекладывать плитку. Говорят, совпадение

31.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде, около торгового центра «Потсдам» на улице Летной, где сегодня вечером должен пройти агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской, рабочие начали перекладывать плитку. Читатели TUT.BY переживают, что таким образом местные власти как-то хотят повлиять на проведение мероприятия.


Фото: t.me/lida97pro

В пабликах райцентра появились фотографии, где видно, что рабочие около торгового центра «Потсдам» меняют плитку.

В Лидском ЖКХ TUT.BY рассказали, что никаких плановых работ на площади на сегодняшний день, 31 июля, не запланировано — и посоветовали обратиться в торговый центр, так как эта территория относится к данному торговому объекту.


Так было в прошлую пятницу, 24 июля. Фото: t.me/lida97pro

Там рассказали, что этой ночью около «Потсдама» прорвало водопровод.

 — Это просто совпадение. Сотрудники различных служб работают с ночи. Они очень стараются все сделать быстрее, чтобы успеть до вечера. В прошлую же пятницу, 24 июля, все прошло нормально на этом месте (тогда была встреча с доверенными лицами Тихановской и здесь собралось более тысячи лидчан. — Прим. TUT.BY). И сейчас все будет хорошо. Волноваться не стоит, — уверяют в торговом центре.

Сейчас на площадке на улице Летной устанавливают ограждение.

 
 
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Читатели TUT.BY переживают, что таким образом местные власти как-то хотят повлиять на проведение мероприятия.
 
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