На Доску почёта газеты «Полесская правда» занесены хозяйства и передовики Пинского района, участвующие в уборке урожая

Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, механизированных звеньев, механизаторов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 30 июля, райком профсоюза работников АПК решил занести на Доску почета в газете «Полесская правда»:
СРЕДИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ:
По первой группе:
филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». Производство зерна на один балло-гектар – 145 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 38,1 ц/га;
ОАО «Лопатино». Производство зерна на один балло-гектар – 139 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 34,7 ц/га;
ОАО «Оснежицкое». Производство зерна на один балло-гектар – 132 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 52,0 ц/га.
По второй группе:
ОАО «Ставокское». Производство зерна на один балло-гектар – 160 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 53,3 ц/га;
ОАО «Плещицы». Производство зерна на один балло-гектар – 140 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 33,9 ц/га;
ОАО «Парохонское». Производство зерна на один балло-гектар – 118 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 36,7 ц/га.
СРЕДИ СТАРШИХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОВ:
Истоменка Фёдора Николаевича, старшего комбайнера, Мовшука Николая Дмитриевича, комбайнера ОАО «Охово». На комбайне КЗС-1218 условный намолот зерна составил 787 тонн;
Филлипова Игоря Николаевича, старшего комбайнера, Сака Дениса Евгеньевича, комбайнера ОАО «Оснежицкое». На комбайне КЗС-1218 условный намолот зерна составил 749 тонн;
Гулюка Михаила Антоновича, старшего комбайнера, Лемешевского Юрия Александровича, комбайнера ОАО «Лопатино». На комбайне Джон Дир 9640i условный намолот зерна составил 712 тонн.
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА ОТ КОМБАЙНОВ:
Кудряшова Виктора Викторовича, водителя ОАО «Оснежицкое». На автомобиле ГАЗ САЗ 35071 перевез 1 151 условную тонну зерна;
Черпака Сергея Николаевича, водителя ОАО «Ставокское». На автомобиле МАЗ 5551 перевез 1128 условных тонн зерна;
Пася Александра Александровича, водителя ОАО «Лопатино». На автомобиле МАЗ 555142 перевез 852 условные тонны зерна.
НА ДОРАБОТКЕ ЗЕРНА:
Ткачева Александра Эдуардовича, старшего оператора ОАО «Оснежицкое». На агрегате ЗСК 30Ж доработано 2 450 условных тонн зерна;
Василевича Владимира Васильевича, старшего оператора ОАО «Ласицк». На агрегате ЗСК-15 доработано 1 912 условных тонн зерна;
Кондратюка Вячеслава Степановича, старшего оператора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». На агрегате СЗШ 20Ж-1 доработано 1 528 условных тонн зерна.