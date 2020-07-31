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На Доску почёта газеты «Полесская правда» занесены хозяйства и передовики Пинского района, участвующие в уборке урожая

31.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На Доску почёта газеты «Полесская правда» занесены хозяйства и передовики Пинского района, участвующие в уборке урожая
Рассмотрев итоги соревнования среди сельскохозяйственных предприятий, механизированных звеньев, механизаторов на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 30 июля, райком профсоюза работников АПК решил занести на Доску почета в газете «Полесская правда»:

СРЕДИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ:

По первой группе:

  1. филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». Производство зерна на один балло-гектар – 145 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 38,1 ц/га;
  2. ОАО «Лопатино». Производство зерна на один балло-гектар – 139 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 34,7 ц/га;
  3. ОАО «Оснежицкое». Производство зерна на один балло-гектар – 132 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 52,0 ц/га.

По второй группе:

  1. ОАО «Ставокское». Производство зерна на один балло-гектар – 160 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 53,3 ц/га;
  2. ОАО «Плещицы». Производство зерна на один балло-гектар – 140 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 33,9 ц/га;
  3. ОАО «Парохонское». Производство зерна на один балло-гектар – 118 кг. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 36,7 ц/га.

СРЕДИ СТАРШИХ КОМБАЙНЕРОВ И КОМБАЙНЕРОВ:

  1. Истоменка Фёдора Николаевича, старшего комбайнера, Мовшука Николая Дмитриевича, комбайнера ОАО «Охово». На комбайне КЗС-1218 условный намолот зерна составил 787 тонн;
  2. Филлипова Игоря Николаевича, старшего комбайнера, Сака Дениса Евгеньевича, комбайнера ОАО «Оснежицкое». На комбайне КЗС-1218 условный намолот зерна составил 749 тонн;
  3. Гулюка Михаила Антоновича, старшего комбайнера, Лемешевского Юрия Александровича, комбайнера ОАО «Лопатино». На комбайне Джон Дир 9640i условный намолот зерна составил 712 тонн.

СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА ОТ КОМБАЙНОВ:

  1. Кудряшова Виктора Викторовича, водителя ОАО «Оснежицкое». На автомобиле ГАЗ САЗ 35071 перевез 1 151 условную тонну зерна;
  2. Черпака Сергея Николаевича, водителя ОАО «Ставокское». На автомобиле МАЗ 5551 перевез 1128 условных тонн зерна;
  3. Пася Александра Александровича, водителя ОАО «Лопатино». На автомобиле МАЗ 555142 перевез 852 условные тонны зерна.

НА ДОРАБОТКЕ ЗЕРНА:

  1. Ткачева Александра Эдуардовича, старшего оператора ОАО «Оснежицкое». На агрегате ЗСК 30Ж доработано 2 450 условных тонн зерна;
  2. Василевича Владимира Васильевича, старшего оператора ОАО «Ласицк». На агрегате ЗСК-15 доработано 1 912 условных тонн зерна;
  3. Кондратюка Вячеслава Степановича, старшего оператора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». На агрегате СЗШ 20Ж-1 доработано 1 528 условных тонн зерна.
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