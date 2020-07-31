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В МВД подсчитали, сколько человек пришло на митинг Тихановской в Минске

31.07.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД «для объективного подтверждения информации» озвучили результаты подсчетов количества людей на митинге Светланы Тихановской 30 июля в парке Дружбы народов в Минске.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамочными металлодетекторами, прошли 18 250 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сотрудники столичной милиции обеспечили охрану общественного порядка, нарушений законодательства не допущено.

Напомним, по данным правозащитников, на митинг Светланы Тихановской пришли 63 тысячи человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве также отметили, что сотрудники столичной милиции обеспечили охрану общественного порядка, нарушений законодательства не допущено.
 
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