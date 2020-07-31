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В МВД подсчитали, сколько человек пришло на митинг Тихановской в Минске
31.07.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД «для объективного подтверждения информации»
«Через контрольно-пропускные пункты, оборудованные рамочными металлодетекторами, прошли 18 250 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что сотрудники столичной милиции обеспечили охрану общественного порядка, нарушений законодательства не допущено.
Напомним, по данным правозащитников, на митинг Светланы Тихановской пришли 63 тысячи человек.
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В ведомстве также отметили, что сотрудники столичной милиции обеспечили охрану общественного порядка, нарушений законодательства не допущено.
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