|
"Белая Русь" активизировала работу общественных приемных
31.07.2020 19:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеспубликанским общественным объединением "Белая Русь" по всей стране открыты общественные приемные кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в которые можно направить обращение в письменном, в том числе электронном виде, либо прийти на прием личный. Как сообщил заместитель председателя объединения Александр Шатько, общественная приемная уже устоявшаяся практика, которая пользуются популярностью среди граждан.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО "Белая Русь": "Общественные приемные «Белой Руси» существуют уже достаточно давно, уже более 8 лет, активно работают. Их 150 по всей республике. Они работают 2 раза в неделю на постоянной основе".
Как говорит Александр Шатько, цель работы любой общественной приемной давно известна и прозрачна: подсказать алгоритм решения вопросов, по которым сюда обращаются граждане, предоставить аргументированные, понятные сведения о политике государства в различных сферах.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО "Белая Русь": "Мы помогаем прежде всего людям правильно сформулировать вопрос, правильно понять, в какую инстанцию обратиться. Ведь в большинстве своем мы не получаем удовлетворительных ответов для себя, потому что мы задаем неправильные вопросы".
С 15 июля "Белая Русь" активизировала работу общественных приемных, увеличив режим работы по будням. Охвачено и нерабочее время, т. е. граждане могут обратиться в общественную приемную и после окончания рабочего дня.
Александр Шатько, заместитель председателя РОО "Белая Русь": "По прошлым выборам у нас тоже работала на нашей базе общественная приемная по всей республике. Порядка 30 % по разным регионам, вопросов было решено сразу. Это достаточно жесткие условия, потому что принимающий человек - это тот человек, который отвечает за этот вопрос. Он берет его на контроль, уже дальнейшего футбола, как у нас говорят, по инстанциям нет. В этом и есть суть этой общественной приемной".
Для информации, центральная общественная приемная располагается в Минске по адресу штаб-квартиры объединения "Белая Русь" на улице Фрунзе, 5. В ее работе задействовано руководство города, депутатский корпус, руководители структурных подразделений горисполкома и руководители организационных структур общественных объединений, а также 10 работников Минской городской коллегии адвокатов, которыми организовано ежедневное дежурство в течение всего дня приема.
Тенгиз Думбадзе, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: "Уверен, что все люди, которые сюда приходят, порядочные и человечные, поэтому поверьте, это не просто слова, а это реальность. И самое главное для нас - уходим отсюда с чувством исполненного долга, когда удается решить чью-то проблему".
Еще раз напоминаем, всего по стране работает почти полторы сотни филиалов общественной приемной во всех областных и районных центрах Беларуси. Решить проблемы - главная задача таких площадок.
Режим работы: в будни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 13:00.
Телефон для предварительной записи: (8-017) 283-68-57.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканским общественным объединением "Белая Русь" по всей стране открыты общественные приемные кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)