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Суд вынес приговор по убийству женщины, конечности которой нашли в Свислочи
31.07.2020 19:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минский городской суд 31 июля вынес приговор 27-летнему гражданину Туркменистана, который в Минске задушил свою знакомую, после чего расчленил ее тело. Об этом
Суд признал его виновным в убийстве.
— Он же признан невиновным в изнасиловании, в иных действиях сексуального характера, совершенных вопреки воле потерпевшей с применением насилия, лицом, ранее совершившим изнасилование, и оправдан за отсутствием в деянии составов преступлений, — говорится в сообщении суда.
Мужчину приговорили к 14 годам исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Также суд постановил выплатить моральную компенсацию трем потерпевшим (60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Спустя несколько дней после страшной находки в милицию обратился мужчина, он рассказал, что его 37-летняя сестра давно не выходит на связь. В квартире женщины следственно-оперативная группа нашла ее труп с повреждениями, которые указывали на связь с найденными останками женских конечностей в сумке в Свислочи.
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Суд признал его виновным в убийстве, но оправдал по обвинению в изнасиловании.
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