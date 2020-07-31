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Завтра на Могилевщине стартует новый сезон Кубка Белорусской федерации биатлона

31.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

География соревнований с каждым годом расширяется: так, четвертому розыгрышу Кубка БФБ  старт будет дан в Чаусах. Турниры такого масштаба здесь пройдут впервые. Город для дебютных гонок выбран неспроста, именно здесь прошла масштабная реконструкция местного спорткомплекса, церемония открытия которого завтра и состоится. 


Наш спортивный обозреватель Станислав Липский в эти дни работает на востоке Беларуси - ему слово. 

В Чаусах завтра откроется новый биатлонный комплекс

Чаусы уже подарили мировому спорту именитых атлетов, среди них: Сергей Новиков, Динара Алимбекова, Роман Елётнов. Но то ли еще будет с вводом нового биатлонного спорткомплекса перед городом открываются новые олимпийские перспективы.
По сути, в райцентре на востоке Беларуси появились «мини-Раубичи», объект областного значения включает в себя лыжероллерную трассу длиной полтора километра и шириной 6 метров, 18 стрелковых установок, тренерскую биржу, главный корпус, где расположены: судейская, пресс-центр, боксы для хранения и обработки оружия, раздевалки, тренажерный зал. Трибуны рассчитаны на 500 зрителей. Четырехкратная чемпионка мира по биатлону: Елена Зубрилова констатирует, для юниоров - будущего сборной страны - созданы идеальные условия для роста.

Современный биатлонный комплекс для юных спортсменов

Спорткомплекс долгожданный, подчеркивает директор специализированной СДЮШОР Чаусского района - Александр Дорофеев, именно этой школе будет принадлежать новый спорткомплекс, расположен стадион, к слову, всего в 100 метрах от главного учебного корпуса. Времена, когда юные биатлонисты были вынуждены ходить в ближайший орешник на стрельбище, прошли. В специализированной спортивной школе в Чаусах биатлоном занимается более 100 человек, они здесь живут, тренируются и учатся, этот спорткомплекс по сути второй дом для юных биатлонистов.

Уже завтра спорткомплекс официально откроют


Именно здесь будет дан старт четвертому сезону Кубка Белорусской федерации биатлона: 8 команд и порядка 160 детей разыграют дебютные очки в битве за первое место общего зачета, турнир, напомним, проходит по аналогии со взрослым Кубком мира. Откроют сезон девушки мас-стартом - начало в 9:15 утра. За ходом гонок следите на ютюб-канале БФБ. 

 
 
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География соревнований с каждым годом расширяется: так, четвертому розыгрышу Кубка БФБ  старт будет дан в Чаусах. Турниры такого масштаба здесь пройдут впервые....
 
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