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Главные и резонансные новости уходящей недели в "Клубе редакторов" после "Панорамы"
31.07.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыходит на финишную прямую и главная политическая кампания года. Чуть больше недели до основного дня голосования на президентских выборах. На каком информационном фоне идет борьба за голоса - разбираются ведущие медиаэксперты страны. Как оказалась замешана частная военная компания в большой электоральной? Почему во главе угла должны быть не эмоции, а закон - объясняют на примерах.
Главные и самые резонансные новости уходящей недели. Разбор медийного поля страны в
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Выходит на финишную прямую и главная политическая кампания года. Чуть больше недели до основного дня голосования на президентских выборах. На каком...
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