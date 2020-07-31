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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главные и резонансные новости уходящей недели в "Клубе редакторов" после "Панорамы" Выходит на финишную прямую и главная политическая кампания года. Чуть больше недели до основного дня голосования на президентских выборах. На каком...

Выходит на финишную прямую и главная политическая кампания года. Чуть больше недели до основного дня голосования на президентских выборах. На каком информационном фоне идет борьба за голоса - разбираются ведущие медиаэксперты страны. Как оказалась замешана частная военная компания в большой электоральной? Почему во главе угла должны быть не эмоции, а закон - объясняют на примерах.Главные и самые резонансные новости уходящей недели. Разбор медийного поля страны всразу после