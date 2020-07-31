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Праздник для новоселов. Арендное жилье для сотрудников Копыльского лесхоза

31.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем  10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Проживать там будут сотрудники Копыльского опытного лесхоза, строительство шло за счет собственных средств заказчика. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Внутри вся отделка, дополнительно жилье укомплектовали наборами кухонной мебели. 

Максим Казак, помощник лесничего Бобовнянского лесничества Копыльского опытного лесхоза: "Очень радостные эмоции, всем довольны, нельзя передать словами - своя жилплощадь! Потому что сейчас мы живем на съемной, а здесь уже будет свой уголок - двухкомнатная новая квартира".

Благоустроен и двор - есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.

 
 
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Новые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем  10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир....
 
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