Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник для новоселов. Арендное жилье для сотрудников Копыльского лесхоза Новые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир....

Новые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Проживать там будут сотрудники Копыльского опытного лесхоза, строительство шло за счет собственных средств заказчика. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Внутри вся отделка, дополнительно жилье укомплектовали наборами кухонной мебели.Благоустроен и двор - есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.