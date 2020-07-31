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Праздник для новоселов. Арендное жилье для сотрудников Копыльского лесхоза
31.07.2020 22:08 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Проживать там будут сотрудники Копыльского опытного лесхоза, строительство шло за счет собственных средств заказчика. Кстати, новый объект возвели за 9 месяцев. Внутри вся отделка, дополнительно жилье укомплектовали наборами кухонной мебели.
Максим Казак, помощник лесничего Бобовнянского лесничества Копыльского опытного лесхоза: "Очень радостные эмоции, всем довольны, нельзя передать словами - своя жилплощадь! Потому что сейчас мы живем на съемной, а здесь уже будет свой уголок - двухкомнатная новая квартира".
Благоустроен и двор - есть детские площадки и тренажеры, велопарковки и зоны отдыха. Территорию также озеленили.
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Новые квадратные метры арендного жилья! Многоэтажный дом открыли сегодня в Копыле. В нем 10 двухкомнатных, 5 однокомнатных и столько же трехкомнатных квартир....
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