Жара пришла! Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Жара и солнце — вот что принес в Могилеве август. На этой неделе будет до +29 °С, без дождей. И так — до пятницы. А в выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет дождь. Но точно мы об этом будем знать в конце недели.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 3 августа, будет ясно и до +25 °С.

Во вторник — переменная облачность и до 26 °C.

В среду, 5 августа, будет очень жарко — до +29°С. И тоже без осадков.

В четверг температура воздуха немного спадет — снова обещают +26 °С.

В пятницу, 7 августа, станет еще немного прохладнее — до +25 °С.

Хорошей недели, друзья!

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