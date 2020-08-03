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Жара пришла! Погода в Могилеве на неделе
03.08.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жара и солнце — вот что принес в Могилеве август. На этой неделе будет до +29 °С, без дождей. И так — до пятницы. А в выходные, по
Сегодня, 3 августа, будет ясно и до +25 °С.
Во вторник — переменная облачность и до 26 °C.
В среду, 5 августа, будет очень жарко — до +29°С. И тоже без осадков.
В четверг температура воздуха немного спадет — снова обещают +26 °С.
В пятницу, 7 августа, станет еще немного прохладнее — до +25 °С.
Хорошей недели, друзья!
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