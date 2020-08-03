Август еще побалует теплом. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Уже в самом начале недели погода начнет возвращаться в обычное августовское русло: северный ветер сменится на южный, и станет теплее, прогнозирует pogoda.by. В целом последний месяц лета солнцем и теплом нас не обидит, говорят синоптики.



Фото: Юрий Шепелев

В понедельник днем +23…25°С, без осадков.

Во вторник ветрено, но без дождя, до 27 градусов тепла.

В среду может пригодиться зонтик, на термометре +21…23°С.

Четверг и пятница будут солнечными, погожими. До +26°С.

По предварительному прогнозу , август в этом году ожидается в пределах климатической нормы — и по температуре, и по осадкам. На фоне умеренно теплой погоды возможны волны прохладной и жаркой, сухой и дождливой погоды, однако они, скорее всего, будут незначительными и вряд ли экстремальными.

Хорошей вам недели, друзья!

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