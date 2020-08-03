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Август еще побалует теплом. Погода в Витебске на неделе
03.08.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже в самом начале недели погода начнет возвращаться в обычное августовское русло: северный ветер сменится на южный, и станет теплее,
В понедельник днем +23…25°С, без осадков.
Во вторник ветрено, но без дождя, до 27 градусов тепла.
В среду может пригодиться зонтик, на термометре +21…23°С.
Четверг и пятница будут солнечными, погожими. До +26°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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