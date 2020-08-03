Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет преимущественно жаркой. Отдохнуть от температурных максимумов можно будет в среду, обещает AccuWeather .



Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник будет облачно. Утром воздух прогреется до +25°С. Во второй половине дня будет на три градуса теплее. Осадки не прогнозируются.

Небо будет затянуто тучами и во вторник. Утром будет +24°С, а днем +27°С. Во второй половине дня возможен дождь. По данным pogoda.by , вечером будет гроза.

К среде жара ненадолго спадет. Утром столбик термометра поднимется до +20°С. Днем обещают до +23°С. Осадков не предвидится.

В четверг столбик термометра опять поползет вверх. Утром будет небольшая облачность без осадков и +25°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +28°С.

Пятница также пройдет без осадков. Утром будет +25°С. После обеда потеплеет до +28°С.

Хорошей рабочей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .