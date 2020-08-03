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Жара возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
03.08.2020 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет преимущественно жаркой. Отдохнуть от температурных максимумов можно будет в среду, обещает
В понедельник будет облачно. Утром воздух прогреется до +25°С. Во второй половине дня будет на три градуса теплее. Осадки не прогнозируются.
Небо будет затянуто тучами и во вторник. Утром будет +24°С, а днем +27°С. Во второй половине дня возможен дождь. По данным
К среде жара ненадолго спадет. Утром столбик термометра поднимется до +20°С. Днем обещают до +23°С. Осадков не предвидится.
В четверг столбик термометра опять поползет вверх. Утром будет небольшая облачность без осадков и +25°С. Во второй половине дня воздух прогреется до +28°С.
Пятница также пройдет без осадков. Утром будет +25°С. После обеда потеплеет до +28°С.
Хорошей рабочей недели, друзья!
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Отдохнуть от жары можно будет в среду.
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