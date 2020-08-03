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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты сегодня рассмотрят три законопроекта: в образовательной и финансовой сферах В эти минуты открывается внеочередная сессия Палаты представителей. Депутаты вернулись из своих округов, где они работают с избирателями. Третья внеочередная...

В эти минуты открывается внеочередная сессия Палаты представителей. Депутаты вернулись из своих округов, где они работают с избирателями. Третья внеочередная сессия созвана в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Оно запланировано на завтра. Кроме того, депутаты рассмотрят и три законопроекта: в образовательной и финансовой сферах.Добавим, первое заседание обеих палат Национального собрания состоялось 6 декабря. Для многих парламентариев сессия стала дебютной после парламентских выборов в 2019 году. Ну а вторая, весенняя, по традиции открылась 2 апреля и завершила работу в последний день июня. Сегодня же на внеочередную сессию собираются и сенаторы.