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Депутаты сегодня рассмотрят три законопроекта: в образовательной и финансовой сферах

03.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты открывается внеочередная сессия Палаты представителей. Депутаты вернулись из своих округов, где они работают с избирателями. Третья внеочередная сессия созвана в соответствии с указом Главы государства для заслушивания ежегодного Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Оно запланировано на завтра. Кроме того, депутаты рассмотрят и три законопроекта: в образовательной и финансовой сферах.

Добавим, первое заседание обеих палат Национального собрания состоялось 6 декабря. Для многих парламентариев сессия стала дебютной после парламентских выборов в 2019 году. Ну а вторая, весенняя,  по традиции открылась 2 апреля и завершила работу в последний день июня. Сегодня же на внеочередную сессию собираются и сенаторы.

 
 
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В эти минуты открывается внеочередная сессия Палаты представителей. Депутаты вернулись из своих округов, где они работают с избирателями. Третья внеочередная...
 
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