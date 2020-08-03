Прогноз погоды на неделю для тех, кто любит погорячее

Источник материала: Tut.by

После прохладных выходных, когда среднесуточная температура была на 1-5 градусов ниже климатической нормы, ситуация начала меняться. В многокилометровой толще атмосферы начали преобладать юго-западные ветры, которые стали поставлять на Беларусь теплый воздух с Центральной Европы. Уже сегодня в середине дня в юго-западных регионах страны воздух прогреется до +27...+29 °С.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

4 августа, во вторник, теплый воздух распространится на всю страну. Станут теплее и ночи. Ожидается температура воздуха минимальная ночью +11...+17 °С, максимальная днем +24...+29 °С, по юго-западу страны до +30...+32 °С. На фоне повышенного атмосферного давления, во многих районах обойдется без осадков, лишь днем по западной половине Беларуси, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный умеренный, днем порывистый.

5 и 6 августа, в среду и четверг, на фоне области повышенного атмосферного давления будет медленно смещаться с территории Польши в северо-восточном направлении атмосферный фронт, дождей он принесет немного, в основном - облачность.

5 августа облачно с прояснениями. Ночью в северо-западных, днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, днем +21...+27 °С, по юго-востоку +28...+31 °С.

6 августа ожидается переменная облачность. Местами по стране пройдут короткие летние грозовые дожди. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью 11...+18 °С, днем +23...+29 °С, по югу до +31 °С.

В пятницу, 7 августа, атмосферное давление подрастет, в основном обойдется без осадков, лишь днем местами по югу Брестской и Гомельской областей возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8...+14 °С, местами +15...+17 °С; максимальная днем +22...+28 °С, по югу до +29...+31 °С.

По предварительному прогнозу в предстоящие выходные на большей части территории страны будет преобладать по-летнему теплая погода.