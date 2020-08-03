Кафе на побережье, прогулки на лодках. Для Зельвенского водохранилища разработали план развития

Источник материала: Tut.by

Для Зельвенского водохранилища разработали план комплексного развития. В перспективе здесь оборудуют стоянки для маломерных судов, организуют прокат лодок, катамаранов, запланировано также расширения и благоустройство пляжной зоны, установка на дамбе уличных тренажеров, открытие кафе, ресторана, рыбного производства и развитие органического рыбоводства, сообщает «Гродненская правда».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Как рассказала заместитель председателя Зельвенского райисполкома Нина Галыня, возможные варианты улучшения инфраструктуры разработаны рабочей группой в составе представителей органов местной власти, Гродненского аграрного университета, ООО «Биоком».

Согласно плану комплексного развития водохранилища, в перспективе здесь появятся оборудование стоянки для маломерных судов, организация проката лодок, катамаранов, расширение и благоустройство пляжной зоны, установка на дамбе уличных тренажеров, открытие кафе, ресторана, рыбного производства, развитие органического рыбоводства.

Местные предприниматели же предложили установить на дамбе эллинги (двухэтажные строения для хранения плавательных средств, проживания отдыхающих), разработать веломаршрут вокруг водохранилища — это позволит привлечь в район любителей активного досуга.

Также в плане определены инвестиционные площадки под натуральное рыбоводство, мини-цех по переработке рыбы, оздоровительный центр в Лавриновичах, кафе или ресторан, комплекс эллингов.

Комплексный план включает также научно-практические направления использования Зельвенского водохранилища и прилегающей инфраструктуры.

Планируется также разработка и научно-практическое сопровождение проекта по осветлению вод для улучшения гидрохимического, гидробиологического, ихтиологического режимов и привлекательности для рыбоводства, туризма и любительского рыболовства. Его реализацией займется ООО «Биоком». Осветление будут проводить при помощи растения хлорелла, которая не дает водоем зацветать.

Также планируется строительство на территории, прилегающей к водохранилищу, питомника по выращиванию редких ценных видов рыб, в том числе внесенных в Красную книгу. Предусматривается также научно-техническая и технологическая работа по созданию благоприятных условий выращивания ценных пород рыб: стерляди, судака, угря. Все это в комплексе с подготовкой соответствующих кадров — рыбоводов-ихтиопатологов.

Мероприятия плана комплексного развития Зельвенского водохранилища намечено реализовать на земельных участках площадью 19,22 гектара, в том числе 5,62 гектара — новые участки. Стоимость проекта — 12,5 миллиона рублей.

Сейчас прорабатывается вопрос о включении объекта в областную инвестиционную программу на 2021 год, что позволит приступить к созданию градостроительного проекта прилегающей к водохранилищу территории.