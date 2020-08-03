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Минский планетарий отметил 55 лет со дня открытия

03.08.2020 14:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Звезды сошлись. Мы находимся у стен Минского планетария. "Зачем?" - спросите вы. Все дело в том, что он отмечает юбилей. 55 лет со дня открытия. Пойдем узнаем что да как.

История планетариев началась в 1923 году. В Германии разработали первый проектор звездного неба, после чего планетарии захватили мир. Их миссия - популяризация науки, а также знакомство людей с астрономической картиной мира. 

Наш столичный планетарий был открыт 29 июля 1965 года вместе с шестиметровой обсерваторией. Всю праздничную неделю в звездном зале посетители смотрели любимое  кино и мультфильмы.

Большой популярностью сегодня пользуется формат полнокупольного кино. Для его просмотра нужно поднять голову вверх.

Александр Микулич, заведующий планетарием: "Эти фильмы создаются в специфическом формате. Режиссеры снимают с помощью специальных камер объектива fisheye".

Татьяна, администратор планетария: "По случаю юбилея планетария у нас подготовлены следующие премьеры фильмов: "Путь Европы к звездам", "На краю Солнечной системы". В этих фильмах вы узнаете о последних космических исследованиях Европейской южной обсерватории".

В том же 1965 году рядом с планетарием была построена 6-метровая астрономическая обсерватория, которая функционирует и по сей день. Благодаря телескопу-рефрактору с 300-кратным увеличением посетители смогли приблизиться к звездам.

Татьяна, администратор планетария: "Большая труба, с помощью которой днем в выходные дни можно посмотреть на Солнце, солнечные пятна. В вечернее время со среды по воскресенье на планеты, Луну, наиболее яркие объекты вечернего неба.

Мы еще представляем мастер-классы. Мой первый телескоп  "Галилео". Сможете собрать свой первый  в жизни телескоп".

Кроме того, на базе планетария действует детский астрономический клуб "Галилео",  проходят циклы образовательных лекций "Трибуна ученого". 

Татьяна, администратор планетария: "В перспективе мы планируем проведение полнокупольных музыкальных концертов классической и электронной музыки, проведение международного фестиваля полнокупольного кино, куда приглашены лучшие фильмы со всего мира".

Кроме того, планетарий является местом притяжения для деятелей искусств. То и дело проходят выставки художников и астрофотографов.

На юбилее планетария каждый посетитель смог почувствовать себя частичкой Вселенной, в полной мере ощутив ее величие.

Так Минский планетарий отметил свой юбилей. Всех любителей астрономии он приглашает на свои звездные вечера.

 
Теги: знакомства
 
 
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Звезды сошлись. Мы находимся у стен Минского планетария. "Зачем?" - спросите вы. Все дело в том, что он отмечает юбилей. 55 лет со дня открытия. Пойдем узнаем что да как. ...
 
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