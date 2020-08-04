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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские ученые работают над улучшением качества дорожного полотна Качественная дорога, которая прослужит дольше. Белорусские ученые разработали специальную эмульсию, которая превращает обычный битум в прочный клей. А он, в свою...

Качественная дорога, которая прослужит дольше. Белорусские ученые разработали специальную эмульсию, которая превращает обычный битум в прочный клей. А он, в свою очередь, крепко связывает щебень. Таким образом, битумная эмульсия способна реанимировать старое дорожное полотно.Смесь наносят и посыпают сверху щебнем. Подобная обработка создает специальный защитный слой от воды и перепадов температур. Естественно, такие ремонтные работы обходятся дороже, но щебеночная посыпка по качеству прочности становится практически вровень с асфальтом.Как новые разработки помогают реанимировать дороги местного значения, сколько километров трасс отремонтируют до конца года и какие планы дорожники ставят на будущую пятилетку. Расскажем завтра в очередной серии проекта. Сразу после