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Белорусские ученые работают над улучшением качества дорожного полотна

04.08.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Качественная дорога, которая прослужит дольше. Белорусские ученые разработали специальную эмульсию, которая превращает обычный битум в прочный клей. А он, в свою очередь, крепко связывает щебень. Таким образом, битумная эмульсия способна реанимировать старое дорожное полотно.

Смесь наносят и посыпают сверху щебнем. Подобная обработка создает специальный защитный слой от воды и перепадов температур. Естественно, такие ремонтные работы обходятся дороже, но щебеночная посыпка по качеству прочности становится практически  вровень с асфальтом.

Ольга Опанасенко, завлабораторией Института общей и неорганической химии НАН Беларуси: "Применение наших материалов в дорожных организациях, которые ими пользуются, позволило повысить гарантийный срок службы дорожного покрытия до 8 лет, то есть он так 3-5. За счет того, что мы вносим химические элементы в дорожные работы, они повышают стоимость дорожных работ, но если пересчитать на срок службы дорог, то этот приносит большую экономическую выгоду". 

Как новые разработки помогают реанимировать дороги местного значения, сколько километров трасс отремонтируют до конца года и какие планы дорожники ставят на будущую пятилетку. Расскажем завтра в очередной серии проекта"На контроле Президента". Сразу после "Панорамы".

 
 
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Качественная дорога, которая прослужит дольше. Белорусские ученые разработали специальную эмульсию, которая превращает обычный битум в прочный клей. А он, в свою...
 
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