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«В самолете было тихо. Все молились». Люди, которые выжили в авиакатастрофе - о том, что произошло

04.08.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

При просмотре фильма про авиакатастрофу у многих невольно возникает мысль: «Слава богу, это только кино». Происходящее на экране кажется настолько жутким, что даже не хочется представлять себя на месте пассажиров падающего самолета, например. Но ведь такое бывает не только в фильмах. Что чувствуют люди, когда понимают, что самолет падает? Есть ли паника в салоне? Проносится ли перед глазами вся жизнь? Мы поговорили с людьми, которым невероятно повезло выжить в авиакатастрофе. Они рассказали о произошедшем и о том, как это событие навсегда их изменило.

 
 
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Что чувствует человек, когда понимает, что самолет вот-вот может разбиться? Проносится ли перед глазами вся жизнь? Как такое страшное событие меняет людей?
 
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