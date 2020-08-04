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Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту. Во Дворце Республики идут последние приготовления

04.08.2020 09:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глава государства сегодня обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В этом году традиционное мероприятие пройдет не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. 

Там уже работает выездная студия Агентства теленовостей. И на связи с нами Светлана Лукьянюк. 

В эти минуты здесь, во Дворце Республики, последние приготовления. Пока еще участников нет, начнут собираться примерно через часа полтора. 

Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту. Во Дворце Республики идут последние приготовления



Формат Послания - это открытое письмо к народу и парламенту. В зале по традиции депутаты, сенаторы, все правительство, дипломаты, губернаторы всех областей и,  конечно, СМИ. И по 300 человек от каждой области. Это и бизнес, и работники социальной сферы, и представители общественных организаций. Всего примерно 2, 5 тысяч человек.

Кстати, это уже будет 20-е Послание Президента. Первое прошло в 2001 году. Вообще, такая форма - это конституционная обязанность Президента. Традиционно оно звучит в апреле во время весенней сессии, но ситуация этого года, когда мировая пандемия закрыла границы и поставила на паузу экономики многих стран - наших партнеров, говорить о перспективах в некой неопределенности было сложно. Ведь Послание - это всегда документ программный. По сути, итог сделанного и ориентир для всех ветвей власти, над чем нужно еще работать.

В Послании звучат и главные заявления на ближайший год. Например, из прошлых лет - о строительстве Белорусской АЭС, Национальной библиотеки, курса на IT-страну. Всегда в связке идут занятость, зарплаты, цены. О чем будет нынешнее послание, какие главные акценты прозвучат из этих стен,  узнаем уже скоро. А пока предлагаю послушать о своих ожиданиях тех, кто сегодня придет в этом зал. Ответы на какие вопросы они хотели бы получить.

Президент сегодня обратится с Посланием к народу и парламенту. Во Дворце Республики идут последние приготовления


Мероприятие начнется здесь ровно в 12:00. Сложно сказать, сколько оно будет длиться. Бывало и 4 часа и менее 1,5. Большая же часть аудитории страны следит за выступлением Президента по радио и телевидению. Это важнейшее событие будет по традиции транслироваться в прямом эфире. Так что возможность послушать о главном из первых уст будет у каждого. Ближе к следующему нашему включению в 11:00 здесь уже будут собираться участники. Ждем гостей и в нашей студии. 

 
Теги: Новости
 
 
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Глава государства сегодня обратится с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В этом году традиционное мероприятие пройдет не в Овальном зале...
 
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