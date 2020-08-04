Источник материала: БT

половину небольшого кочана пекинской капусты,

200 граммов куриного филе,

1 яйцо,

1 помидор,

половину лимона,

оливковое масло,

кунжут,

прованские травы,

сушеный чеснок.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Салат из пекинской капусты и куриной грудки Возьмем: половину небольшого кочана пекинской капусты, 200 граммов куриного филе, 1 яйцо, 1 помидор, половину лимона, оливковое масло, кунжут, прованские...

Возьмем:Куриное филе режем на довольно крупные кусочки и обжариваем на растительном масле на сильном огне. Важно его не передержать. В конце приготовления добавляем соль, сушеный чеснок и прованские травы. Перемешиваем. Снимаем со сковороды.Вареное яйцо режем довольно крупными дольками. Помидор также разрезаем с минимальными потерями сока - на крупные куски. Листья пекинской капусты рвем руками на кусочки и укладываем на дно тарелки.Сверху выкладываем курицу, яйцо и помидор. Сбрызгиваем соком лимона и оливковым маслом. По вкусу можно посолить и поперчить. При подаче посыпаем кунжутом.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!