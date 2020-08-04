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Салат из пекинской капусты и куриной грудки

04.08.2020 07:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • половину небольшого кочана пекинской капусты,
  • 200 граммов  куриного филе,
  • 1 яйцо,
  • 1 помидор,
  • половину лимона,
  • оливковое масло,
  • кунжут,
  • прованские травы,
  • сушеный чеснок. 
Куриное филе режем на довольно крупные кусочки и обжариваем на растительном масле на сильном огне. Важно его не передержать. В конце приготовления добавляем соль, сушеный чеснок и прованские травы. Перемешиваем. Снимаем со сковороды.  

Слово "филе" произошло от французского слова filet, что означает самую дорогую и вкусную мясную часть тушки рыбы, птицы, дичи и домашних животных, употребляемую для приготовления пищи. 

Вареное яйцо режем довольно крупными дольками. Помидор также разрезаем с минимальными потерями сока - на крупные куски. Листья пекинской капусты рвем руками на кусочки и укладываем на дно тарелки. 

Пекинская капуста считается диетическим продуктом и популярна при составлении здоровых меню, для очищения организма и пополнения его полезными компонентами. 

Сверху выкладываем курицу, яйцо и помидор. Сбрызгиваем соком лимона и оливковым маслом. По вкусу можно посолить и поперчить. При подаче посыпаем кунжутом. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем: половину небольшого кочана пекинской капусты, 200 граммов  куриного филе, 1 яйцо, 1 помидор, половину лимона, оливковое масло, кунжут, прованские...
 
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