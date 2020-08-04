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Салат из пекинской капусты и куриной грудки
04.08.2020 07:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Слово "филе" произошло от французского слова filet, что означает самую дорогую и вкусную мясную часть тушки рыбы, птицы, дичи и домашних животных, употребляемую для приготовления пищи.
Вареное яйцо режем довольно крупными дольками. Помидор также разрезаем с минимальными потерями сока - на крупные куски. Листья пекинской капусты рвем руками на кусочки и укладываем на дно тарелки.
Пекинская капуста считается диетическим продуктом и популярна при составлении здоровых меню, для очищения организма и пополнения его полезными компонентами.
Сверху выкладываем курицу, яйцо и помидор. Сбрызгиваем соком лимона и оливковым маслом. По вкусу можно посолить и поперчить. При подаче посыпаем кунжутом.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: половину небольшого кочана пекинской капусты, 200 граммов куриного филе, 1 яйцо, 1 помидор, половину лимона, оливковое масло, кунжут, прованские...
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