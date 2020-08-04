«Ни в пять и ни в десять, только в два раза». Президент о «рэформах и пераменах»

Источник материала: Tut.by

«Осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 94 года — это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может», — заявил Александр Лукашенко, выступая с обращением к народу и парламенту.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Теперь несколько слов про «рэформы i перамены», — так Александр Лукашенко начал часть послания об изменениях в стране. — Осуществить перемены через возврат к лихим 90-м и вернуть Конституцию 94-го года — это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу. Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может!

По его словам, «вернув Конституцию 1994 года мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров».

— Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность и государственные предприятия и «прихватизировать», как раньше говорили, их. Ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда и стоять будет. Осуществляя «перамены», нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ — это терпеливое вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей в стране и основано на собственной сырьевой базе, науке и компетенции. Нужно заниматься тем, что ты умеешь делать прежде всего. Реформа — это не кампания, это процесс, порой тяжелый и болезненный, — считает Лукашенко.

При этом президент сказал, что «если не осуществлять перемены, они пройдут без нас и мимо нас».

— Держа руку на пульсе, нужно вовремя заметить стремление общества к реальным переменам и отреагировать. Путь «разрушить до основания, а затем» — не наш путь.

Александр Лукашенко заявил, что за весь срок президентства «не нашел ответа на вопрос, почему госпредприятия так всем мозолят глаза».

— Если наши кандидаты или вечные эксперты-экономисты, нигде не работавшие, кроме интернет-форумов и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов реформировать предприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно — крепких, хороших, например, БАТЭ, Могилевхимволокно, Белшина, Камволь — выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать.

Экономика, по его словам, будет подчинена одной цели — заботе о людях. У правительства главная задача — рост благосостояния доходов граждан.

— Не верьте тем, кто обещает золотые горы, чудес не бывает.

Александр Лукашенко заявил, что в будущей пятилетке средняя зарплата вырастет в два раза — «ни в пять и ни в десять, только в два раза». Средний размер пенсии по возрасту будет поддерживаться на уровне 40% от средней зарплаты по стране. При этом будут активно внедрять систему добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий.