«Откладывают рождение детей, на первом месте - карьера и жизнь для себя». Лукашенко - о демографии

Источник материала: Tut.by

Во время послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси сокращается население и сравнил нашу ситуацию со странами-соседями.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Оппоненты власти повторяют, как мантру, что белорусы вымирают, не рожают. Давайте сравним. За 30 лет независимости население соседней Украины сократилось на 20% — минус 10 млн человек, Литвы — на 25%, почти минус 1 млн, Латвии на 30% сокращение, минус 800 тысяч. У нас в Беларуси население также сократилось, но всего лишь на 8%. Наша ситуация обусловлена демографической ямой середины 90-х, последствия которой будут ощущаться еще 20 лет. Кроме того, учитывая состояние современного общества не только в Беларуси, молодые родители откладывают рождение детей, на первом месте — карьера и жизнь для себя. Ну что тут поделаешь? Поэтому с самого начала существования государства делаем все, чтобы вернуть традиции многодетности в обществе, повысить ценность семьи с несколькими детишками.

По словам президента, в Беларуси реализованы масштабные социальные программы, продлена программа семейного капитала — открыто уже 90 тысяч депозитов, расширено направление досрочного использования этого капитала.

— В результате за последние 10 лет удвоилось число многодетных семей с 60 до 110 тысяч. — резюмировал президент.

Напомним, по данным на 1 апреля, численность населения в Беларуси опустилась ниже отметки в 9,4 миллиона. За год население сократилось на 19,6 тысячи человек. Некоторые показатели рождаемости в прошлом году оказались ниже, чем в 1995 году. Спад рождаемости начался в 2016 году, а спад рождаемости первых детей — еще раньше, в 2013-м. По мнению экспертов , финансовое стимулирование рождаемости находит поддержку лишь у части населения, в то время как для других более актуальными могли бы быть другие меры демографической политики — например, развитие дошкольной инфраструктуры или отпуск по уходу за ребенком для отцов.