«Прошу, сохраняйте рассудок холодным!». Лукашенко попросил родителей удержать детей от политических игр

Источник материала: Tut.by

Выступая с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, Александр Лукашенко отдельно затронул тему молодежи. И сказал, что для государства все молодые люди важны. И те, кто стоит в цепочки солидарности, и «противные негодяи-омоновцы».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как говорит президент, «молодежь разная». И привел пример: для одних распределение после вуза — это обязательная отработка, для других — возможность гарантированного трудоустройства.

— Для кого-то волонтерство — это активное информирование в соцсетях и самореализация, даже самопиар. Для других — помощь ветеранам и инвалидам в составе БРСМ. Для государства все молодые люди ценность, стратегический запас. И те, кто под действием эмоций, возможно, убеждений, стоит в цепочках солидарности за ощущением некой внутренней свободы. И те ребята, которые давали присягу верно и добросовестно защищать свое отечество от угроз как внешних, так и внутренних. Все они, те, кто в цепочке, и те противные негодяи-омоновцы, все они наша молодежь. Государство, как и родители, несет ответственность за всех своих детей, — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, главное сохранить мир на земле. И лучше учиться на чужих ошибках, чем на собственных.

— Прошу, сохраняйте рассудок холодным! Под каким бы предлогом вас не вовлекали в политические игры. И очень еще раз прошу родителей: обратите в этот критический момент серьезнейшее внимание на своих детей. Удержите их от пагубных поступков! Учителя, врачи, все мы государственные служащие виноваты в том, что сегодня происходит в отдельных местах наших городов, прежде всего в Минске. Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится! Просто пострадают наши люди, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что государство всегда поддерживало молодежь, у нее есть возможность получить образование и работу. И привел пример, как около 2 тысяч белорусских студентов, которые учились в Польше, «взвыли», когда началась пандемия.

— Их выкинули из страны и они просились обратно, в несвободную страну, к диктатору. И диктатор их принял, и за это получил. Они все там постятся и хайпуют, но ничего, я переживу, — добавил президент.

Напомним, сегодня во Дворце Республики президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.