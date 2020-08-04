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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сморгонском районе планируют построить пеллетный завод В Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства, сейчас ценное сырье. Продукция экспортно...

В Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства, сейчас ценное сырье. Продукция экспортно ориентированная, основная география поставок - страны Европы (Литва, Латвия, Польша, Голландия, Дания, Италия). Кроме того, часть будет продаваться и на внутреннем рынке. Объем производства древесной топливной гранулы на новом заводе - не менее 20 тысяч тонн в год.На новом пеллетном заводе будут применяться самые последние технологии, что позволит сделать производство максимально безопасным.Вообще, наверно, в целом по республике это будет первый завод пока с таким оборудованием".В настоящий момент документы проходят государственную строительную экспертизу. Уже совсем скоро, в сентябре, будет объявлен конкурсный выбор подрядчика, состоится выход на строительную площадку нового Сморгонского пеллетного завода.Отметим, что в этом году в трех лесхозах - Волковысском, Лидском и Скидельском - появилась деревообработка. Кроме того, в 2020 запланировано введение современного сушильного комплекса и новой линии лесопиления в Дятловском и Слонимском лесхозе.