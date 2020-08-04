ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Сморгонском районе планируют построить пеллетный завод

04.08.2020 20:56 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства,  сейчас ценное сырье. Продукция экспортно ориентированная, основная география поставок - страны Европы (Литва, Латвия, Польша, Голландия, Дания, Италия). Кроме того, часть будет продаваться и на внутреннем рынке. Объем производства древесной топливной гранулы на новом заводе - не менее 20 тысяч тонн в год.

Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО:  "Это позволит вовлечь в оборот неиспользуемую продукцию, низкосортную, которая в данный момент не очень хорошо продается потребителям, из нее получить щепу, а далее уже произвести пеллеты. Сырьем для производства пеллет будут служить в основном отходы лесопиления деревообрабатывающего производства самого Сморгонского лесхоза и Островецкого лесхоза".

На новом пеллетном заводе будут применяться самые последние технологии, что позволит сделать производство максимально безопасным.

Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО: "Это будет заключаться в процессе сушки входящего сырья. Там будет применен подвижный стол, что полностью исключает контакт горячих газов от теплогенератора с сырьем. Вообще, наверно, в целом по республике это будет первый завод пока с таким оборудованием".

В настоящий момент документы проходят государственную строительную экспертизу. Уже совсем скоро, в сентябре, будет объявлен конкурсный выбор подрядчика, состоится выход на строительную площадку нового Сморгонского пеллетного завода.

Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО: "Введение данного завода в эксплуатацию планируется летом 2021 года, чтобы к началу горячего отопительного сезона уже выработать свою стратегию, свою технологию производства этих пеллет высочайшего качества и заключить долгосрочные контракты на весь отопительный сезон".

Отметим, что в этом году в трех лесхозах - Волковысском, Лидском и Скидельском  - появилась деревообработка. Кроме того, в 2020 запланировано введение современного сушильного комплекса и новой линии лесопиления в Дятловском и Слонимском лесхозе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства,  сейчас ценное сырье. Продукция экспортно...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Откладывают рождение детей, на первом месте - карьера и жизнь для себя». Лукашенко - о демографии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика