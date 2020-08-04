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В Сморгонском районе планируют построить пеллетный завод
04.08.2020 20:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства, сейчас ценное сырье. Продукция экспортно ориентированная, основная география поставок - страны Европы (Литва, Латвия, Польша, Голландия, Дания, Италия). Кроме того, часть будет продаваться и на внутреннем рынке. Объем производства древесной топливной гранулы на новом заводе - не менее 20 тысяч тонн в год.
Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО: "Это позволит вовлечь в оборот неиспользуемую продукцию, низкосортную, которая в данный момент не очень хорошо продается потребителям, из нее получить щепу, а далее уже произвести пеллеты. Сырьем для производства пеллет будут служить в основном отходы лесопиления деревообрабатывающего производства самого Сморгонского лесхоза и Островецкого лесхоза".
На новом пеллетном заводе будут применяться самые последние технологии, что позволит сделать производство максимально безопасным.
Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО: "Это будет заключаться в процессе сушки входящего сырья. Там будет применен подвижный стол, что полностью исключает контакт горячих газов от теплогенератора с сырьем. Вообще, наверно, в целом по республике это будет первый завод пока с таким оборудованием".
В настоящий момент документы проходят государственную строительную экспертизу. Уже совсем скоро, в сентябре, будет объявлен конкурсный выбор подрядчика, состоится выход на строительную площадку нового Сморгонского пеллетного завода.
Иван Пашкевич, главный инженер гродненского ГПЛХО: "Введение данного завода в эксплуатацию планируется летом 2021 года, чтобы к началу горячего отопительного сезона уже выработать свою стратегию, свою технологию производства этих пеллет высочайшего качества и заключить долгосрочные контракты на весь отопительный сезон".
Отметим, что в этом году в трех лесхозах - Волковысском, Лидском и Скидельском - появилась деревообработка. Кроме того, в 2020 запланировано введение современного сушильного комплекса и новой линии лесопиления в Дятловском и Слонимском лесхозе.
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В Сморгонском районе планируют построить новый пеллетный завод. То, что раньше считалось отходами производства, сейчас ценное сырье. Продукция экспортно...
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