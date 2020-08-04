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В центре Бреста появилось граффити с 81-летней гродненкой Галиной Филипповной, по которой прошелся президент

04.08.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из дворов центра Бреста появился стрит-арт, посвященный 81-летней жительнице Гродно Галине Филипповне Андрейчик, которая стала знаменитой после общения с Сергеем Тихановским в Гродно.


Граффити нанесено на стену одного из заброшенных домов в центре Бреста. Галина Филипповна изображена с тремя цветами и блокнотом с цитатой из песни «Стены рухнут».


Стрит-арт — копия фотографии портала Hrodna.life с пикета Светланы Тихановской, который прошел в Гродно 23 июля. Гродненка Галина Филипповна Андрейчик, напомним, 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской растрогала своим выступлением Сергея Тихановского.


Слева фотография Hrodna.life. Коллаж: Бинокль

Помните, о ней потом говорил президент: «Правда, на некоторых посмотрели в Гродно, так они хорошо устроились. „Лукашенко плохой“ — а сами живут во дворцах! Какая-то 80-летняя женщина кричала, орала. Прислали мне фотографию: особняк сына и ее особняк на одной площадке. Чего тебе не хватает?».

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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