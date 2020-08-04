|
Грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси
04.08.2020 16:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдной из тем Послания Президента стала молодежная политика. Государство с большим интересом относится к мыслям и идеям, которые высказывают представители нового поколения. Неслучайно Александр Лукашенко подчеркнул: «Грядущая пятилетка должна стать пятилетием молодой Беларуси". Это мнение разделяют с Президентом и участники встречи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из тем Послания Президента стала молодежная политика. Государство с большим интересом относится к мыслям и идеям, которые высказывают представители нового...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)