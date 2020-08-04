В Жабинковском районе в поле к комбайнерам приехал… Дед Мороз. Что это было?

Источник материала: Tut.by

В хозяйство «Вознесенский» Жабинковского района поддержать комбайнеров во время уборки урожая приехал… Дед Мороз, рассказала TUT.BY глава хозяйства Надежда Кондратюк.

Дед Мороз приехал на жабинковские поля, чтобы поддержать хлеборобов на финишной прямой.

— Наш Дед Мороз знает, что даже в такую жару мы не отдыхаем, а с утра до вечера в поле. Поэтому приехал с подарками, чтобы немного остудить нас в эту пору, — рассказала Надежда Григорьевна.





Комбайнеров гость угостил холодной водой и мороженым. Праздник прошел в урезанном формате: без хороводов и стишков со стульчика.

— Комбайнерам сейчас не до этого. Они стараются хлеб поскорее убрать. Когда приехал Дед Мороз, то они остановились на пару секунд, улыбались, угостились мороженым и продолжали работу, — поделилась глава хозяйства.

К слову, жабинковский Дед Мороз — выпускник сельхозакадемии в Горках. В прошлом он и сам несколько сезонов убирал хлеб.



