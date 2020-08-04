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В Жабинковском районе в поле к комбайнерам приехал… Дед Мороз. Что это было?

04.08.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В хозяйство «Вознесенский» Жабинковского района поддержать комбайнеров во время уборки урожая приехал… Дед Мороз, рассказала TUT.BY глава хозяйства Надежда Кондратюк.


Фото: Светлана Беляк, Заря

Дед Мороз приехал на жабинковские поля, чтобы поддержать хлеборобов на финишной прямой.

— Наш Дед Мороз знает, что даже в такую жару мы не отдыхаем, а с утра до вечера в поле. Поэтому приехал с подарками, чтобы немного остудить нас в эту пору, — рассказала Надежда Григорьевна.


Комбайнеров гость угостил холодной водой и мороженым. Праздник прошел в урезанном формате: без хороводов и стишков со стульчика.

— Комбайнерам сейчас не до этого. Они стараются хлеб поскорее убрать. Когда приехал Дед Мороз, то они остановились на пару секунд, улыбались, угостились мороженым и продолжали работу, — поделилась глава хозяйства.

К слову, жабинковский Дед Мороз — выпускник сельхозакадемии в Горках. В прошлом он и сам несколько сезонов убирал хлеб.


 
 
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Комбайнеров гость угостил холодной водой и мороженым. Праздник прошел в урезанном формате: без хороводов и стишков со стульчика.
 
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