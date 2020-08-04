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В Гомеле независимых наблюдателей повсеместно не допустили на участки для голосования

04.08.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из 32 независимых наблюдателей в Гомеле на избирательные участки сегодня попали только два. Остальным было отказано со ссылкой на распоряжение ЦИК об ограничениях «из-за эпидемиологической ситуации», сообщил один из координаторов кампании «Право выбора» Василий Поляков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Большинство наблюдателей остались возле участков. В Советском районе наблюдателя вообще выдворили из здания гимназии № 46, где находится участок № 31 Советского района. Аналогично прогнали наблюдателя из здания Ледового дворца, в котором находится участок для голосования № 34 Центрального района. Избирательный процесс в Беларуси и до сегодняшнего дня был закрыт, наблюдатели могли только лишь находится на участке и фотографировать итоговые протоколы. Но сейчас их даже на участки не допускают», — прокомментировал Поляков.

С аналогичной ситуацией столкнулись и наблюдатели платформы «Честные люди». Наблюдателя Владимира Дубовского выдворили с участка, размещенного в колледже железнодорожного транспорта. Он остался в коридоре, и уборщица предложила ему стул. Но председатель комиссии стул забрала, объяснив: «Стул — государственное имущество, и вы не имеете права им пользоваться».

Не допустили на участок № 51 Советского района наблюдателя Екатерину Позняк. Она сообщила, что председатель комиссии Ирина Салманова, которая является директором данной школы, заявила, что в учебном учреждении — «пропускной режим».

«Она не позволила мне находиться не только на участке, но и вообще в здании школы», — уточнила Позняк.

Наблюдателю Леониду Судаленко председатель комиссии участка № 53 Советского района Татьяна Гусак заявила, что он «не имеет права наблюдать», и не пустила на участок.

Одна из наблюдателей, Татьяна (фамилию просила не называть), столкнулась с тем, что председатель комиссии отказался назвать ей количество избирателей на участке, отказался продемонстрировать урну и процесс ее опечатывания на время перерыва с 14 до 16 часов.

Напомним, сегодня в стране началось досрочное голосование. Выборы президента пройдут 9 августа.

 
Теги: Гомель
 
 
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Из 32 независимых наблюдателей на участок сегодня попали только два. Остальным было отказано со ссылкой на распоряжение ЦИК о трех наблюдателях на участке «из-за...
 
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