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Зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Об акцентах Послания-2020

05.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От вопросов внешней политики и работы мировой экономики на фоне пандемии до тем, которые волнуют без исключения каждого из нас: зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны! Президент вчера обратился к белорусскому народу и парламенту. Темы самые актуальные, народные и, что называется, на злобу дня. Информационная лента пестрила яркими заголовками и цитатами Александра Лукашенко. А зрители - не только в Беларуси, но и по всему миру - могли увидеть все своими глазами, услышать все из первых уст. Об акцентах Послания-2020 - Вероника Бута. 


Полтора часа. Четко, емко, компактно. Таким получилось Послание-2020

Только главные акценты и важные цели, понятные каждому: суверенитет, настрой на развитие, достойный уровень жизни, миролюбивая политика - то, на что опираемся. Глава государства начал с проблем, которые принесла миру вирусная пандемия, и речь не только о здоровье. Это торговое, политическое, информационное противостояние. Беларусь - за предсказуемую и многовекторную политику.

Отдельные слова благодарности в очередной раз звучат белорусским медикам - они самоотверженно боролись за каждую жизнь. Без хаоса и паники справились с нелегким испытанием. Медицинскую систему продолжат укреплять с учетом новых реалий. Эпидемия дала шанс нашим экспортерам - это уже экономика - здесь важно этот шанс не упустить. Сработаем хорошо - поднимем зарплаты вдвое, поддержим на достойном уровне пенсии. Ориентиры на пятилетку также местные дороги, жилье и регионы. 

Президент: На эмоциях нельзя решать ни один вопрос 


Посыл Президента четкий и понятный: идти не на площадь, а на избирательный участок. Не становиться инструментом в руках зачинщиков цветных революций. Критиковать и спорить исключительно в рамках закона. Альтернатива здравая лишь приветствуется. Выстоит ли страна в гибридной схватке? Президент не сомневается, белорусы себя защитить смогут. 


Зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Об акцентах Послания-2020


Президент: Страну мы не отдадим


Откровенность и искренность белорусского лидера отозвалась поддержкой зала. Каждый услышал то, что волновало лично его. Получил ответы на свои вопросы. И наметил свой путь как минимум на ближайший год, а то и на будущую пятилетку.  Путь длиною в четверть века, проделанный нашей страной, показал, что приоритеты были расставлены правильно. Беларусь намерена продолжить двигаться по своему маршруту и дальше. 

 
 
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