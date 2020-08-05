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Полтора часа. Четко, емко, компактно. Таким получилось Послание-2020

Президент: На эмоциях нельзя решать ни один вопрос





Президент: Страну мы не отдадим

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Об акцентах Послания-2020 От вопросов внешней политики и работы мировой экономики на фоне пандемии до тем, которые волнуют без исключения каждого из нас: зарплаты, пенсии, образование и...

От вопросов внешней политики и работы мировой экономики на фоне пандемии до тем, которые волнуют без исключения каждого из нас: зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны!. Темы самые актуальные, народные и, что называется, на злобу дня. Информационная лента пестрила яркими заголовками и цитатами Александра Лукашенко. А зрители - не только в Беларуси, но и по всему миру - могли увидеть все своими глазами, услышать все из первых уст. Об акцентах Послания-2020 -Только главные акценты и важные цели, понятные каждому: суверенитет, настрой на развитие, достойный уровень жизни, миролюбивая политика - то, на что опираемся. Глава государства начал с проблем, которые принесла миру вирусная пандемия, и речь не только о здоровье. Это торговое, политическое, информационное противостояние. Беларусь - за предсказуемую и многовекторную политику.Отдельные слова благодарности в очередной раз звучат белорусским медикам - они самоотверженно боролись за каждую жизнь. Без хаоса и паники справились с нелегким испытанием. Медицинскую систему продолжат укреплять с учетом новых реалий. Эпидемия дала шанс нашим экспортерам - это уже экономика - здесь важно этот шанс не упустить. Сработаем хорошо - поднимем зарплаты вдвое, поддержим на достойном уровне пенсии. Ориентиры на пятилетку также местные дороги, жилье и регионы.Посыл Президента четкий и понятный: идти не на площадь, а на избирательный участок. Не становиться инструментом в руках зачинщиков цветных революций. Критиковать и спорить исключительно в рамках закона. Альтернатива здравая лишь приветствуется. Выстоит ли страна в гибридной схватке? Президент не сомневается, белорусы себя защитить смогут.Откровенность и искренность белорусского лидера отозвалась поддержкой зала. Каждый услышал то, что волновало лично его. Получил ответы на свои вопросы. И наметил свой путь как минимум на ближайший год, а то и на будущую пятилетку. Путь длиною в четверть века, проделанный нашей страной, показал, что приоритеты были расставлены правильно. Беларусь намерена продолжить двигаться по своему маршруту и дальше.