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Белорусы поделились своими мнениями о Послании Президента
05.08.2020 10:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаждый белорус нашел для себя в Послании ответы на вопросы в любой сфере. Что больше заинтересовало жителей страны? Своими мнениями люди поделились и с нами.
"Я отметила для себя экономическую составляющую развития нашей страны. Здорово, что в период пандемии, когда во многих странах закрывались предприятия и люди остались без работы и без заработной платы, мы все-таки выбрали курс сохранения рабочих мест, не закрывали предприятия".
"Меня как любого гражданина страны интересует продовольственная безопасность. И мы видим, что у нас сделан упор на крупнотоварное сельское хозяйство. Оно дало свои результаты. Мы видим это в магазинах на полках, мы видим качественную продукцию, мы видим рост валютной выручки. И если мы хотим быть конкурентоспособными и обеспечить продовольственную безопасность страны, то это наш путь".
"Понимание того, что мы не брошены, что у нас в стране существует власть. И никто извне - с запада, востока, юга, севера - не может диктовать как нам жить".
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Каждый белорус нашел для себя в Послании ответы на вопросы в любой сфере. Что больше заинтересовало жителей страны? Своими мнениями люди поделились и с нами. "Я...
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