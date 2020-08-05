Источник материала: БT

1 средний цукини,

1 болгарский перец,

1 луковицу,

1 пучок зелени,

2 столовые ложки оливкового масла,

4 яйца и полстакана молока.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фриттата с цукини Возьмем: 1 средний цукини, 1 болгарский перец, 1 луковицу, 1 пучок зелени, 2 столовые ложки оливкового масла, 4 яйца и полстакана молока. Очищенный от кожуры...

Возьмем:Очищенный от кожуры и семян кабачок цукини нарезаем тонкой соломкой.Сладкий перец также нарезаем соломкой. Лук нарезаем мелкими кубиками. Зелень рубим как можно мельче.Обжариваем на оливковом масле лук. Когда он станет мягким, добавляем к нему кабачки. Накрываем сковороду крышкой и готовим еще 2-3 минуты. Взбиваем 4 яйца с половиной стакана молока. Солим и перчим по вкусу. Добавьте к ним зелень и перец. Получившейся смесью залейте кабачки. Можно дожарить фриттату на медленном огне на сковороде под крышкой, а можно отправить на 15-20 минут в духовку. Только в этом случае посуда должна быть огнеупорной.Итальянское блюдо с цукини готово.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!