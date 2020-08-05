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Фриттата с цукини

05.08.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем:
  • 1 средний цукини,
  • 1 болгарский перец,
  • 1 луковицу,
  • 1 пучок зелени,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 4 яйца и полстакана  молока. 
Очищенный от кожуры и семян кабачок цукини нарезаем  тонкой соломкой.

В цукини встречаются такие соединения, как лютеин и зеаксантин. Эти компоненты являются сильными фитонутриентами, положительно воздействующими на органы зрения. Следовательно, плод может быть использован  для профилактики офтальмологических болезней. 

Сладкий перец также нарезаем соломкой. Лук нарезаем мелкими кубиками. Зелень рубим как можно мельче.

Так как фриттата - блюдо итальянское, в идеале в пучке зелени должен присутствовать базилик. Орегано, розмарин и тимьян можно добавить в сухом виде. 

Обжариваем  на оливковом масле лук. Когда он станет мягким, добавляем к нему кабачки. Накрываем сковороду крышкой и готовим  еще 2-3 минуты. Взбиваем 4 яйца с половиной стакана молока. Солим и перчим по вкусу. Добавьте к ним зелень и перец. Получившейся смесью залейте кабачки. Можно дожарить фриттату на медленном огне на сковороде под крышкой, а можно отправить на 15-20 минут в духовку. Только в этом случае посуда должна быть огнеупорной.

Итальянское блюдо с цукини готово. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!


 
 
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Возьмем: 1 средний цукини, 1 болгарский перец, 1 луковицу, 1 пучок зелени, 2 столовые ложки оливкового масла, 4 яйца и полстакана  молока.  Очищенный от кожуры...
 
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