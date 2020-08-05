﻿ Проректор ПолесГУ: цифровая экономика — наш приоритет и фактор конкурентного преимущества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Проректор ПолесГУ: цифровая экономика — наш приоритет и фактор конкурентного преимущества

05.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Проректор ПолесГУ: цифровая экономика — наш приоритет и фактор конкурентного преимущества
Развитие цифровой экономики является приоритетом и фактором, обеспечивающим конкурентное преимущество. Такое мнение высказала проректор Полесского государственного университета кандидат экономических наук Валентина Друк, комментируя Послание Президента белорусскому народу и парламенту.

«Очень легли на душу тезисы о внедрении цифры и цифровой экономики, о кластерах и зеленой экономике, их роли в развитии страны и, конечно, об образовании и молодежной политике. Цифровая экономика, ее внедрение — это наш приоритет и фактор конкурентного преимущества. Это то, что нужно развивать во всех сферах жизни. Очень важны биотехнологии, развитие фермерства, партнерские отношения, сотрудничество госпредприятий и частного бизнеса, о которых говорил Президент, а также развитие экономики кластерного типа, потому что это сфера, куда вовлекаются фермеры, где находит приложение в том числе молодежь, которая остается на селе, за которой будущее сельскохозяйственного сектора», — отметила Валентина Друк.

«Молодое, талантливое поколение уже выросло. Это поколение способно и возрождать сельское хозяйство, укреплять наши позиции в этой области, и развивать IT-сектор, создавать прорывные технологии. Это наше достижение. Молодежь надо закреплять в Беларуси во всех сферах экономики. Им также надо давать возможность активнее участвовать в молодежной политике. Они достаточно хорошо подготовлены, это показывают те результаты, которых они достигают: очень много молодых талантливых руководителей, ученых, которые действительно способны сказать новое слово во всех секторах», — подчеркнула проректор.

Для нее, как многодетной матери и опекуна детей, оставшихся без попечения родителей, также важен аспект Послания, связанный с социальной политикой государства.

«Многие вопросы социальной поддержки семьи и детей уже реализованы в рамках различных государственных программ. Это и строительство жилья, и тот широкий спектр пособий, с помощью которых поддерживаются семьи с детьми. Мне кажется, пришло время комплексной поддержки института семьи. Его надо укреплять, он должен играть решающую роль в формировании моральных основ и общественных ценностей белорусской нации, белорусского государства», — считает Валентина Друк.

Также она высказалась по поводу общественно-политической ситуации в стране накануне выборов главы государства.

«Очень важно, чтобы все решения, которые принимаются сейчас, в такое непростое время, принимались взвешенно. Нужно максимально постараться не допустить разобщенности в обществе, чтобы эта предвыборная пора прошла спокойно, мирно, с уважением друг к другу, к оппонентам. Чтобы потом наши дети могли гордиться нами и тем, что страна достойно пережила этот период», — резюмировала проректор ПолесГУ.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Минздрав исключил ещё пять государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
«Волна» подписала четырёх новичков »
Новости дня
Новости общества
 
Досрочное голосование в трех городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика