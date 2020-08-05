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Кукурузный лабиринт в форме карты Беларуси открыли в Дзержинском районе

05.08.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такой агроквест - часть познавательной семейной программы, которую подготовили в одном из фермерских хозяйств. Уже четвертый сезон там создают нестандартный маршрут для туристов. Кроме того, в развлекательном парке гостей знакомят с обитателями фермы в контактном зоопарке, а также проводят творческие мастер-классы, показы и дегустации. В хозяйстве более  15 лет занимаются разведением коз, а из молока варят несколько видов сыров.

Зеленый лабиринт занимает площадь  в несколько футбольных полей. Чтобы создать живой узор, его сначала нарисовали в специальной программе. Потом буквально по сантиметрам выкашивали запутанные дорожки.

 
 
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Такой агроквест - часть познавательной семейной программы, которую подготовили в одном из фермерских хозяйств. Уже четвертый сезон там создают нестандартный...
 
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