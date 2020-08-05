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96 участков теплотрасс отремонтируют в Минске этим летом

05.08.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Теплосети Минска восстанавливают к зиме. В столице сейчас отремонтировано 28 участков, 15 - в процессе завершения. Всего же планируют протестировать и восстановить почти  сто участков. Трубы-старожилы меняют на новые, современные, срок работы которых более 25 лет. К подземному ремонту присоединился Илья Цветков.

Подготовка к зимнему сезону в Минске идет полным ходом. Сейчас в Минске восстанавливают трубопровод. Задача - найти проблемные участки, определиться с неисправностями и заменить оборудование на новое. 

Этим летом в столице отремонтируют 96 участков теплотрасс. Сейчас работы завершены на 28-ми. Подземные коммуникации проходят ряд испытаний под повышенными нагрузками, чтобы проще было найти слабые места конструкции.

По словам специалистов, третья часть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата - предварительно изолированные. Такие теплотрассы менее склонны к воздействию внешних факторов - таких, как, например, сырость почвы. Как результат - увеличенный срок службы: более 25 лет.

Чтобы заменить все коммуникации Минска на более износостойкие, понадобится более 10 лет. Срок ремонта пока остается 14 суток, однако иногда специалистам удается завершить работы на день-два раньше.

Основная цель такого восстановления - это профилактика аварий на теплотрассах. В этом году ремонтные работы начались 1 июня. Завершить весь комплекс планируют до 16 сентября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Теплосети Минска восстанавливают к зиме. В столице сейчас отремонтировано 28 участков, 15 - в процессе завершения. Всего же планируют протестировать и восстановить...
 
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