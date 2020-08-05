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Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан

05.08.2020 18:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благоустройство и выполнение социальных стандартов в агрогородках, качество дорог, а также строительство жилья. Сегодня Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел прием граждан. Отдельно остановились на таких населенных пунктах, как Гатово и Новый Двор Минского района. Целый блок вопросов озвучили предприниматели. Так, бизнесменам из Солигорска некорректно продали недостроенную конструкцию без оформления прав на землю. Вариант выхода из ситуации - сделку через аукцион - предложили на месте. А предприниматель из Дзержинска Ольга Никитина вынужденно стала банкротам. Банк, который ей выдал кредит, продал коммерческое имущество женщины - магазин - по залоговой цене. При этом по соседству остался дом предпринимателя. Губернатор Минской области обещал подключить к решению непростого вопроса  и финансовые структуры.

Александр Турчин, Председатель Минского облисполкома: "Мне кажется, что если у вас останется дом, где вы будете с дочкой жить, то это уже будет хорошее решение этой проблемы. Честно говоря, на мой взгляд. А с банком, я обещаю, переговорю. Я договорюсь с председателем правления, если что, то он вас примет на прием".

Ольга Никитина, предприниматель (г. Дзержинск): "Выйдя из этого кабинета, я просто вижу, что, наверно,  пойдут какие-то сдвиги положительные. Надеюсь, что все мои вопросы будут решены".


Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан


Всего во время личного приема Александр Турчин рассмотрел сегодня более  двух десятков вопросов. Решение всех взято на контроль.

 
 
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Благоустройство и выполнение социальных стандартов в агрогородках, качество дорог, а также строительство жилья. Сегодня Председатель Миноблисполкома Александр...
 
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