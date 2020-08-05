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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан Благоустройство и выполнение социальных стандартов в агрогородках, качество дорог, а также строительство жилья. Сегодня Председатель Миноблисполкома Александр...

Благоустройство и выполнение социальных стандартов в агрогородках, качество дорог, а также строительство жилья. Сегодня Председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел прием граждан. Отдельно остановились на таких населенных пунктах, как Гатово и Новый Двор Минского района. Целый блок вопросов озвучили предприниматели. Так, бизнесменам из Солигорска некорректно продали недостроенную конструкцию без оформления прав на землю. Вариант выхода из ситуации - сделку через аукцион - предложили на месте. А предприниматель из Дзержинска Ольга Никитина вынужденно стала банкротам. Банк, который ей выдал кредит, продал коммерческое имущество женщины - магазин - по залоговой цене. При этом по соседству остался дом предпринимателя. Губернатор Минской области обещал подключить к решению непростого вопроса и финансовые структуры.Всего во время личного приема Александр Турчин рассмотрел сегодня более двух десятков вопросов. Решение всех взято на контроль.