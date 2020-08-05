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В Администрации Президента обсудили корректировки уголовного законодательства

05.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Парламентарии, ученые, юристы и силовой блок обсуждают корректировки законодательства об уголовной ответственности. Рабочая встреча прошла в Администрации Президента. Как отметила замглавы Ольга Чуприс, главное в этом вопросе  - обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм и единого применения на практике. Обновленные кодексы должны быть неизменны на протяжении ряда лет, а предложения должны быть актуальными времени с учетом зарубежного опыта и, конечно, общественного мнения. 

Следует отметить, что вопросы совершенствования работы правоохранителей, а также законодательства, которое регулирует различные аспекты их деятельности, поднимались Президентом неоднократно. Основное внимание при этом Глава государства неизменно акцентировал на двух ключевых требованиях: безусловном обеспечении безопасности и общественного порядка и соблюдении прав и законных интересов граждан. В связи с этим в свое время были доработаны два кодекса об административной ответственности  - КоАП и ПИКоАП,  которые в июне были внесены в парламент. 

А совершенствуя нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства,  мы еще раз повышаем эффективность работы белорусской правоохранительной системы,  отметила Ольга Чуприс. И сегодня стало известно, что Главой государства поручено соответствующий законопроект представить на рассмотрение до 1 мая 2021 года.

 
 
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Парламентарии, ученые, юристы и силовой блок обсуждают корректировки законодательства об уголовной ответственности. Рабочая встреча прошла в Администрации...
 
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