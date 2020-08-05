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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Администрации Президента обсудили корректировки уголовного законодательства Парламентарии, ученые, юристы и силовой блок обсуждают корректировки законодательства об уголовной ответственности. Рабочая встреча прошла в Администрации...

Парламентарии, ученые, юристы и силовой блок обсуждают корректировки законодательства об уголовной ответственности. Рабочая встреча прошла в Администрации Президента. Как отметила замглавы Ольга Чуприс, главное в этом вопросе - обеспечение справедливости, сбалансированности уголовно-правовых норм и единого применения на практике. Обновленные кодексы должны быть неизменны на протяжении ряда лет, а предложения должны быть актуальными времени с учетом зарубежного опыта и, конечно, общественного мнения.Следует отметить, что вопросы совершенствования работы правоохранителей, а также законодательства, которое регулирует различные аспекты их деятельности, поднимались Президентом неоднократно. Основное внимание при этом Глава государства неизменно акцентировал на двух ключевых требованиях: безусловном обеспечении безопасности и общественного порядка и соблюдении прав и законных интересов граждан. В связи с этим в свое время были доработаны два кодекса об административной ответственности - КоАП и ПИКоАП, которые в июне были внесены в парламент.А совершенствуя нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, мы еще раз повышаем эффективность работы белорусской правоохранительной системы, отметила Ольга Чуприс. И сегодня стало известно, что Главой государства поручено соответствующий законопроект представить на рассмотрение до 1 мая 2021 года.