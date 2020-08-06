Украинский журналист про интервью Лукашенко: Его подвиг на это сын Николай, который является оппозиционным человеком

Источник материала: Tut.by

Дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александру Лукашенко посоветовал сын Николай. Об этом в эфире телеканала «Украіна 24» рассказал сам Гордон.



Фото: Алеся Бацман/Facebook

— Это первое интервью президента Беларуси youtube-каналу. Причем его подвиг на это, как он мне сам признался, его сын Николай, который является оппозиционным человеком, как сказал Александр Григорьевич, оппозиционно настроен, но смотрит практически все мои программы и сказал отцу: «Как, с Гордоном? Надо немедленно соглашаться». И Александр Григорьевич согласился, — рассказал журналист.

Удивившемуся ведущему Гордон подтвердил, что Николай Лукашенко оппозиционно настроен «к власти вообще».

— Он как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, у него свое мировоззрение сформировавшееся. Александр Григорьевич мне рассказывал сегодня: он не просто с юных лет — с детства он общается с президентами, с премьер-министрами, он ездит везде с Александром Григорьевичем по миру, он очень много видел, он очень много знает и у него есть своя система ценностей, и да, он оппозиционно настроен, сказал президент Беларуси.

Журналист также рассказал, что задал Лукашенко вопрос, не видит ли он сына Николая своим преемником на президентском посту.

— Лукашенко категорически сказал нет, ни в коем случае, я не хочу желать ему такую участь, я хочу, чтобы он развивался, жил спокойно и не был президентом Беларуси.

Гордон сообщил, что полная запись интервью будет размещена на его канале вечером 6 августа и в нем Лукашенко «рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран: России, Украины, Беларуси, в частности».

Как ранее сообщала пресс-служба Лукашенко, интервью продолжалось около двух с половиной часов. Подробно затрагивались вопросы взаимоотношений белорусского лидера с бывшими и действующими главами других государств, ситуация в регионе, включая конфликт в Украине, внешнеполитическая тематика. В центре внимания были и вопросы внутреннего развития Беларуси, проходящая избирательная кампания. Президент рассказал о белорусском опыте в борьбе с пандемией, откровенно ответил на многие вопросы личного характера, в том числе о взаимоотношениях в семье, поделился некоторыми воспоминаниями из детства.