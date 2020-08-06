Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 29 комплексов по переработке мусора планируется создать в Беларуси в будущей пятилетке В Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора. Это случится уже в будущей пятилетке. По словам вице-премьера, заниматься...

В Беларуси намерены создать 29 межрегиональных комплексов по переработке мусора. Это случится уже в будущей пятилетке. По словам вице-премьера, заниматься переработкой вторресурсов выгодно. Один из таких объектов хотят возвести возле Новополоцка. Сюда будут свозить отходы из самого города и близлежащих районов. На полигоне установят производство, которое будет перерабатывать максимальный спектр отходов.Вице-премьер ознакомился с работой биомехзавода бытовых вторресурсов в Новополоцке. В год предприятие собирает около 40 тысяч тонн мусора, сортирует и часть его перерабатывает в готовую продукцию.