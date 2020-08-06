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Здание бизнес-центра в Минске окрасилось в цвета флага Ливана
06.08.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЖизнь Бейрута разделилась на до и после. Об этом пишут и местные СМИ, и мировые издания. Здесь объявлен двухнедельный режим чрезвычайной ситуации.
Более сотни погибших, тысячи пропавших без вести в результате взрыва 4 августа. В знак скорби и солидарности мультимедийный фасад здания бизнес-центра в Минске окрасили в цвета флага Ливана.
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Жизнь Бейрута разделилась на до и после. Об этом пишут и местные СМИ, и мировые издания. Здесь объявлен двухнедельный режим чрезвычайной ситуации. Более сотни...
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