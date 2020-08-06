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Микрорайоны в Бобруйске предложили называть, а не давать порядковые номера
06.08.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске решили отойти от практики давать новым микрорайонам порядковые номера и теперь предлагают горожанам придумать для них названия,
Назвать микрорайоны не цифрами предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев во время закладки капсулы на месте будущего строительства школы № 35 в 7-м микрорайоне 1 августа.
Речь идет о том, что бобруйчане будут сами решать, как будут называться микрорайоны. Названия могут быть связаны с историей или современным обликом микрорайонов — любые предложения будут рассмотрены. Если вариантов будет много, объявят голосование.
Возможные названия — «Радужный», «Молодежный», «Строительный», «Звездный», «Березина» или «Речной», «Лукова гора», «Северный» или «Лесной».
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Варианты ждут от самих бобруйчан, при необходимости проведут голосование.
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