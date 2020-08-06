Микрорайоны в Бобруйске предложили называть, а не давать порядковые номера

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске решили отойти от практики давать новым микрорайонам порядковые номера и теперь предлагают горожанам придумать для них названия, пишет «Вечерний Бобруйск». Сейчас предлагают придумать названия для 5, 6 и 7-го микрорайонов.



Вид на 5-й микрорайон с крыши 18-этажного дома на улице Шинной. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Назвать микрорайоны не цифрами предложил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев во время закладки капсулы на месте будущего строительства школы № 35 в 7-м микрорайоне 1 августа.

Речь идет о том, что бобруйчане будут сами решать, как будут называться микрорайоны. Названия могут быть связаны с историей или современным обликом микрорайонов — любые предложения будут рассмотрены. Если вариантов будет много, объявят голосование.

Возможные названия — «Радужный», «Молодежный», «Строительный», «Звездный», «Березина» или «Речной», «Лукова гора», «Северный» или «Лесной».

Предложения по названиям районов от бобруйчан ждут по электронному адресу bobruisk-sait@mogilev.by до конца сентября.