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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси составила 12,75 % Больше всего своим гражданским правом на второй день досрочного голосования воспользовались избиратели в Гомельской области (более 16 %) и Могилевской (почти 15 %...

Больше всего своим гражданским правом на второй день досрочного голосования воспользовались избиратели в Гомельской области (более 16 %) и Могилевской (почти 15 % избирателей в этом регионе уже проголосовали). Замыкает тройку лидеров столичный регион - в нем досрочно оставили голос уже 12,61 % избирателей. В Витебской области и столице явка на второй день составила около 12 %. В Брестской области проголосовали 11,26 % граждан, в Гродненской чуть больше 10 %.