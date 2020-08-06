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Более миллиона тонн зерна на счету хлеборобов Минской области

06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

 На сегодня обработано 52 % хлебных полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе  с общим намолотом  более  112 тысяч тонн.  Дальше идет Копыльский. Здесь аграрии намолотили чуть более 88 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого. Они собрали более  85 тысяч. Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Дальше идет Клецкий - 55 центнеров. В тройке лидеров  также Минский и Дзержинский районы  с одинаковой цифрой - 51 центнер с гектара. В общей же сложности средняя урожайность по области 40 центнеров.

 
 
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 На сегодня обработано 52 % хлебных полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе ...
 
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