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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более миллиона тонн зерна на счету хлеборобов Минской области На сегодня обработано 52 % хлебных полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе ...

На сегодня обработано 52 % хлебных полей. По темпам жатвы лидируют хозяйства на юге центрального региона. Таким образом, самый большой урожай - в Несвижском районе с общим намолотом более 112 тысяч тонн. Дальше идет Копыльский. Здесь аграрии намолотили чуть более 88 тысяч тонн зерна. Не намного отстают хлеборобы Клецкого. Они собрали более 85 тысяч. Топ-лист по урожайности также возглавляет Несвижский район. Там хлеборобы собирают по 66 центнеров с гектара. Дальше идет Клецкий - 55 центнеров. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы с одинаковой цифрой - 51 центнер с гектара. В общей же сложности средняя урожайность по области 40 центнеров.