Читатель: «Некоторых иностранцев не пускают в Беларусь». Госпогранкомитет: пункты пропуска работают штатно

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY написал читатель Петр из Польши. По его словам, сегодня в пункте пропуска «Брест» поляков, которые пытались попасть в нашу страну по своим делам, не пропускали в Беларусь. Объясняли, говорит мужчина, это тем, что у них недостаточно подтверждена цель въезда. В пресс-службе Госпогранкомитета сообщают: все пункты пропуска работают в штатном режиме, речь может идти о частной ситуации.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По словам Петра, проблемы с переходом пункта пропуска «Брест» у поляков появились сегодня. Людей, которые ехали в Беларусь по своим делам, то есть без какого-то документа, который мог бы подтвердить, что они будут делать в нашей стране, белорусские пограничники возвращали домой. Белорусов пропускали.

— Те, кто успел проскочить границу до 8 утра, въехали нормально, с теми, кто ехал позже, все пошло не так хорошо, — говорит Петр. — Если у человека, например, не было подтверждения, зачем он едет в Беларусь, ему могли сказать, что у него недостаточно подтвержденная цель визита, и развернуть. Насколько мне известно, домой так отправили пару десятков человек.

Перт говорит, что недавно связывался с поляками, которые собирались по личным делам отправиться в Беларусь ближе к обеду.

— Мне сказали, что с утра ситуация не изменилась, — отвечает мужчина.

Что происходит на других пунктах пропуска, читатель не знает.

Похожая информация появилась сегодня и в группе «Минск-Вильнюс-Минск» в Facebook. Пользователь спросил, может ли кто-нибудь подтвердить информацию о том, что Беларусь закрыла въезд для иностранцев. Однако никто об этом не слышал.

С вопросом о том, что сейчас происходит на границе, TUT.BY обратился в пресс-службу Госпогранкомитета.

— Все наши пункты пропуска на любых направлениях работают в штатном режиме, — сообщает Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Каких-то дополнительных ограничений в том числе и в отношении грузовых транспортных средств не вводилось. Они следуют в соответствии с теми нормами, которые у нас есть на въезд в Республику Беларусь

По словам Антона Бычковского, случаи, когда отдельным гражданам отказывают во въезде в Беларусь, бывают ежедневно. Данные ситуации носят частный характер.

— Все решения о непропуске в Беларусь принимаются в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». Об этом сразу же сообщают человеку, — отмечает собеседник.