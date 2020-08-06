﻿ Читатель: «Некоторых иностранцев не пускают в Беларусь». Госпогранкомитет: пункты пропуска работают штатно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Читатель: «Некоторых иностранцев не пускают в Беларусь». Госпогранкомитет: пункты пропуска работают штатно

06.08.2020 16:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY написал читатель Петр из Польши. По его словам, сегодня в пункте пропуска «Брест» поляков, которые пытались попасть в нашу страну по своим делам, не пропускали в Беларусь. Объясняли, говорит мужчина, это тем, что у них недостаточно подтверждена цель въезда. В пресс-службе Госпогранкомитета сообщают: все пункты пропуска работают в штатном режиме, речь может идти о частной ситуации.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По словам Петра, проблемы с переходом пункта пропуска «Брест» у поляков появились сегодня. Людей, которые ехали в Беларусь по своим делам, то есть без какого-то документа, который мог бы подтвердить, что они будут делать в нашей стране, белорусские пограничники возвращали домой. Белорусов пропускали.

— Те, кто успел проскочить границу до 8 утра, въехали нормально, с теми, кто ехал позже, все пошло не так хорошо, — говорит Петр. — Если у человека, например, не было подтверждения, зачем он едет в Беларусь, ему могли сказать, что у него недостаточно подтвержденная цель визита, и развернуть. Насколько мне известно, домой так отправили пару десятков человек.

Перт говорит, что недавно связывался с поляками, которые собирались по личным делам отправиться в Беларусь ближе к обеду.

— Мне сказали, что с утра ситуация не изменилась, — отвечает мужчина.

Что происходит на других пунктах пропуска, читатель не знает.

Похожая информация появилась сегодня и в группе «Минск-Вильнюс-Минск» в Facebook. Пользователь спросил, может ли кто-нибудь подтвердить информацию о том, что Беларусь закрыла въезд для иностранцев. Однако никто об этом не слышал.

С вопросом о том, что сейчас происходит на границе, TUT.BY обратился в пресс-службу Госпогранкомитета.

— Все наши пункты пропуска на любых направлениях работают в штатном режиме, — сообщает Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета. — Каких-то дополнительных ограничений в том числе и в отношении грузовых транспортных средств не вводилось. Они следуют в соответствии с теми нормами, которые у нас есть на въезд в Республику Беларусь

По словам Антона Бычковского, случаи, когда отдельным гражданам отказывают во въезде в Беларусь, бывают ежедневно. Данные ситуации носят частный характер.

— Все решения о непропуске в Беларусь принимаются в соответствии с законом «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства». Об этом сразу же сообщают человеку, — отмечает собеседник.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В редакцию TUT.BY написал читатель Петр из Польши. По его словам, сегодня в пункте пропуска «Брест» поляков, которые пытались попасть в нашу страну по своим делам, не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более миллиона тонн зерна на счету хлеборобов Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика